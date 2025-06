Solicitan mejoras en tecnología e innovación en universidades

Congresistas de diversas bancadas coincidieron en la necesidad de impulsar la tecnología e innovación en las universidades y colegios de nuestro país con la finalidad de asegurar el desarrollo nacional, crecimiento y sostenibilidad económica acorde a las necesidades del mercado.

El planteamiento lo hicieron el sábado 27, durante la aidiencia pública virtual denominado “Complejidades en el desarrollo de dispositivos biomédicos en el Perú en el marco del COVID-19”, que organizó la Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside el congresista Marco Antonio Verde Heidinger (APP).

El titular de ese grupo de trabajo destacó la necesidad de aportar con conocimiento científico a la sociedad y con mayor razón en este contexto de la COVID-19.

Dijo que a medida que se ha desarrollado esta pandemia que ha afectado al mundo entero, se ha ido incrementando las tecnologías con el desarrollo de nuevas aplicacione e iniciativas para apoyar en la materia.

“Hay investigadores, empresas, quienes se sumaron al desarrollo de instrumentos tecnológicos contra la COVID-19. En el Perú se empezó a desarrollar tecnologías financiados por Concytec e Innovate Perú, proyectos que dieron respuesta a ventiladores mecánicos o pruebas moleculares para detectar la presencia del virus”, indicó.

Agregó que el aporte de la tecnología ha sido grande en esta pandemia, sin embargo, es necesario trabajar en los vacíos y barreras normativas que no promueven la generación de ciertos equipos.

Por su parte, el parlamentario Isaías Pineda Santo (Frepap) sostuvo es necesario trabajar para mejorar la tecnología, ciencia e innovación desde las universidades y colegios.

“La tecnología es una realidad que no se ha visto atendida desde hace muchos años atrás. Debemos cambiar esa situación para que mejore. Me preocupa que no estemos llegando ni al 2 % en el desarrollo de nuestro país en lo que se refiere a tecnología e investigación”, indicó el parlamentario.

Refirió que es necesario se informe sobre las dificultades que se tiene para poder adquirir insumos para la implementación de un producto final desde las universidades y colegios a fin de atender a la población de nuestro país.

Benjamín Castañeda, coordinador de Ingeniería Biomédica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, indicó que la educación es vital a nivel de universidades. Si bien es cierto se ha promovido el trabajo interdisciplinario para resolver problemas complejos como desarrollar un ventilador, el problema va mucho más allá, como los recursos humanos, logísticos, legales y normativos.

Señaló que en las universidades se está comenzando a abrir las comunicaciones a otras profesiones. “Esta pandemia nos deja la enseñanza de hacer cambios, aprovechemos eso para tener más flexibilidad en la parte de educación en la universidad”, manifestó.

En cuanto a los colegios, indicó que es necesario incentivar a los pequeños a innovar, pensar y atacar esos frentes para que, en una emergencia sanitaria como la que ahora atraviesa nuestro país, pueda comenzar a fabricar.

En la audiencia también participaron los parlamentarios Yessy Fabián Diaz (AP) y Valeria Valer Collado (FP). Además, estuvieron David Luján, especialista en Innovación y Transferencia Tecnológica del Concytec; Milagros Zavaleta, directora de Investigación de BTC Consultores; Mónica Pajuelo, docente e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.