Sodexo se afianza con tecnología contactless

Las tarjetas contactless, es decir, aquellas que incorporan una tecnología que permite el pago sin contacto, siguen consolidándose en el país. Según Visa Consulting & Analytics, el uso de dicho medio de pago tuvo una penetración de más del 50% en Perú en el 2021, por encima del promedio en América Latina y el Caribe (35%).

Alineados a esta realidad, Sodexo Beneficios e Incentivos, empresa líder en brindar soluciones para mejorar la calidad de vida de los colaboradores, continúa con su innovación tecnológica e incluye los pagos sin contacto a sus tarjetas de alimentación, Food Pass; las de reconocimiento, Premium Pass Incentivo; y próximamente las de movilidad y transporte, Diligo. Esta migración inicia con Visa de manera progresiva.

“En Sodexo, trabajamos todos los días para brindarle la mejor experiencia a nuestros clientes y beneficiarios, ofreciendo propuestas innovadoras pensadas en las necesidades del consumidor de hoy. Por ello, iniciamos el cambio de nuestras tarjetas no solo con lo último en tecnología contactless, que nos permite seguir resguardando la salud y el bienestar de todos, sino también con un nuevo y moderno diseño”, comentó Analía Ferrero, Gerente de Marketing, Producto y Merchants de Sodexo Beneficios e Incentivos.

¿Cuáles son las ventajas de las tarjetas contactless?

El pago con contactless permite realizar transacciones de manera segura, rápida y fácil, logrando realizar pequeñas compras en cuestión de pocos segundos. Pese a que se trata de un trámite sencillo, el pago es totalmente seguro, ya que este no se efectúa si no se acerca la tarjeta al POS a cuatro centímetros o menos. Asimismo, las transacciones pueden efectuarse sin digitar la clave secreta, ya que el chip y un código de solo uso protegen la información de los usuarios, es decir, no se comparten los datos de la tarjeta ni se almacenan en otros dispositivos, lo que evita delitos de fraude y duplicado de las mismas.

Por el lado del comercio, los pagos contactless también benefician a los vendedores, ya que ayudan a tener un mejor flujo de atención al cliente, reduciendo filas en caja, incrementando de esta manera sus ventas. A esto se suma que las empresas mejoran la experiencia del consumidor lo que impacta en su lealtad.

Expectativas

La gerente de Sodexo Beneficios e Incentivos estima que el cambio de alrededor de 80 mil tarjetas estará al 100% para finales de este año. “Durante la pandemia, nos convertimos en la primera empresa del rubro en diseñar y desarrollar soluciones digitales y nuestro compromiso es seguir ofreciendo soluciones que promuevan la calidad de vida en los colaboradores, de manera que impacte en su buen desempeño laboral, impulse su productividad y su rendimiento laboral”, finaliza Ferrero.

Hace algunos meses, la compañía lanzó e-Vale, un incentivo o regalo en vale 100% virtual para pagos con códigos QR en miles de establecimientos físicos a nivel nacional, de la red de Niubiz, Izipay y la red propia de comercios de Sodexo.