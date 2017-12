SODEXO proporcionará 36,220 servicios de alimentación para competidores en DAKAR Perú

En ésta décima edición participarán 316 corredores distribuidos en vehículos como motos, cuadriciclos, coches, SxS y camiones.

Sodexo se consolida una vez más como el proveedor oficial del servicio de alimentación del Rally Dakar en Sudamérica, que este 2018 recorrerá nuestro país del 2 al 11 de enero. Han pasado cinco años desde la última edición realizada en Perú, por lo que la expectativa y el entusiasmo crecen cada día.

El Rally Dakar es conocido mundialmente por el gran esfuerzo físico que demanda para los competidores y la rudeza de sus rutas, pero, además, implica un enorme despliegue humano y logístico para asegurar su éxito. Esta décima edición representa uno de los desafíos logísticos más complejos al que se enfrenta Sodexo, el Dakar 2018 recorre cerca de 9.000 km de rutas extremas por Perú, Bolivia y Argentina. Sodexo desplegará un equipo de 68 personas, especialmente formadas para enfrentar situaciones adversas, en especialidades como ayudantes de cocina, cocinero, responsables de calidad y seguridad, jefes de línea de salón, técnicos de mantenimiento, personal de descargue y armado de línea, descargue de camión, otros.

Los pilotos requieren de necesidades alimenticias y nutricionales. Si un piloto no está bien alimentado no tiene buen rendimiento. El reto se enfoca también en no descuidar las necesidades tanto del staff como de los competidores. Así pues, los insumos que conforman sus desayunos, almuerzos, raciones, snacks y cenas presentan las cantidades justas de carbohidratos (aporte energético), junto a las grasas y proteínas para acelerar la recuperación del cuerpo frente a un desgaste prolongado.

Silvana Bustamante, Chef de Servicios Corporativos de Sodexo, comenta que los desayunos llevarán huevos – en diferentes presentaciones – pastas y variedad de panes. “…La ingesta de pastas será permanente en los pilotos. Los almuerzos serán más livianos y frescos…” – sostiene- porque se estima que hará mucho calor. Bustamante, agrega “Los pilotos rara vez están almorzando. Ellos suelen cargar una ración, la cual, dependerá de la distancia de los trayectos entre campamento y campamento. Ellos suelen almorzar sus raciones dentro del automóvil en pleno trayecto”. Las ofertas de raciones varían para los pilotos de auto, moto, squads y camiones. La propuesta alimentaria es integral y equilibrada, implica un consumo reducido de grasas, azúcar y sal.

Las medidas de control de Temperatura, de Refrigeración, Congelación, Cocción, Alimentos libres de materia extraña, sistema de Gestión de Calidad QHSE, constituyen un Sistema Integrado de Seguridad Alimentaria, Medio ambiente y la prevención de los Riesgos Laborales. La flota de camiones-cocina estará constantemente desplazándose, por delante de la carrera en dirección a los campamentos instalados. Al llegar a cada campamento, el equipo de Sodexo se instalará rápidamente para ofrecer los servicios de calidad de vida, articulados bajo un sistema único e integrado de Gestión de Calidad. La empresa invierte en equipos, implementos y tecnología. La tecnología que se usa es una tecnología innovadora en la regeneración. Además, se cuenta con equipos de hornos combinados, hornos con vectores, baño maría. Se cocina con equipos de última tecnología que no emplean energía fósil o energía no limpia.

Este año se servirán un total de 36,220 servicios en Perú. Se tiene previsto 10,210 desayunos, 7,850 almuerzos, 7,420 raciones de auto y motor, 200 snacks y 10,740 cenas frente a condiciones adversas y sitios remotos, dando cumplimiento a los más exigentes estándares de calidad de las normas internacionales y cumpliendo con las expectativas y requisitos de seguridad, continuidad de la actividad y rendimiento de los competidores.

Como organización socialmente responsable, Sodexo se preocupa por su impacto medioambiental. Se han tomado las medidas necesarias para priorizar la optimización de los recursos. Además, están enfocados en brindar un servicio de manera sostenible. Esto se refleja en el uso de materia prima, cocinas y equipos que funcionen con energía limpia. Durante la carrera se pondrá en marcha un plan para clasificar la basura y reciclar los residuos sólidos. Y para los servicios de restauración se utilizarán vasos y platos biodegradables. Se han tomado todas las medidas para promover la preservación de los recursos naturales y el uso eficiente de la energía durante el desarrollo y ejecución del evento.

A modo de antesala, Sodexo Perú lideró el evento “Rally Experience Sodexo – Dakar 2018”, en el cual compartió con sus clientes una previa al Rally Dakar 2018, al estilo Rally Internacional, haciéndolos experimentar a pura adrenalina durante seis minutos de un emocionante recorrido- como copilotos- de los reconocidos pilotos José Luis Tomassini, dos veces ganador de Caminos del Inca y Eduardo Castro Yangali, segundo puesto Caminos del Inca 2016, viviendo una experiencia de mucha adrenalina.

