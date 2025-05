Sodexo Beneficios e Incentivos nombra a Stéphane Michelin como nuevo CEO en Perú

Senior vicepresidente de Alianzas Estratégicas de Sodexo Beneficios e Incentivos Global es nombrado nuevo CEO en Perú.

El nuevo CEO ha ejercido la misma posición en China, México e India.

La empresa líder en brindar soluciones para mejorar la calidad de vida de los colaboradores, anunció a Stéphane Michelin como nuevo CEO de Sodexo Beneficios e Incentivos para Perú, quien tiene más de 28 años de experiencia en Sodexo Beneficios e Incentivos a nivel global.

El nuevo CEO, como parte de sus funciones, liderará la estrategia de desarrollo y crecimiento del negocio en todo el país, la cual se enfocará en brindar la mejor experiencia y servicio para sus clientes y colaboradores del mercado, a través de soluciones innovadoras, digitales y sostenibles que promueven la calidad de vida de los colaboradores y sus familias en su día a día.

“Durante estos 28 años en Sodexo Beneficios e Incentivos, me he comprometido con el liderazgo de la compañía, poniendo a nuestros clientes y sus colaboradores en el centro de todo, y desarrollando productos innovadores para millones de personas en los países que he tenido a cargo. Perú, no será la excepción, es por eso que seguiremos trabajando más enfocados que nunca en brindar soluciones que mejoran la calidad de vida de más peruanos; solo así continuaremos siendo los líderes en el sector a nivel nacional”, destacó Michelin.

En su trayectoria como CEO, Michelin ha liderado países en contextos económicos con una realidad muy similar a la que actualmente se vive en el Perú, por el aumento de la inflación, alza de costos de la canasta básica familiar, sueldos que cada año valen menos, y todo esto impactando en la reducción del poder adquisitivo de los colaboradores. “Estoy muy contento de estar en Perú, pues sé que la experiencia previa que tengo en coyunturas similares, sumada al equipo humano que tenemos en Sodexo Beneficios e Incentivos, nos permitirán acompañar a nuestros clientes en estos momentos complicados para todos, y hacerle frente con nuestras soluciones que ayudan a mejorar el poder adquisitivo y bienestar de sus colaboradores”, agrega Stéphane Michelin.

El ejecutivo es licenciado en ingeniería de agronegocios en ISTOM de Francia, y posee un MBA en gestión de agronegocios por la EDHEC Business School de Francia.

Sodexo

Sodexo, es una compañía de origen francés, líder mundial en Servicios de Calidad de Vida, cuenta con más de 412 mil colaboradores en 56 países del mundo. Su facturación llega a los 17.400 millones de euros. Grupo Sodexo Perú está presente hace 24 años en la costa, sierra y selva del país y es empleadora de más de 7.800 peruanos.