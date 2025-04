SNI: no permitamos que el Mar de Grau se convierta en el mar muerto

El director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alfonso Miranda Eyzaguirre advirtió que en caso el Estado no inicie inmediatamente una verdadera limpieza del mar en el área entre Ventanilla y Chancay afectada por el derrame producido por la Refinería La Pampilla de Repsol, se podría convertir pronto, en un “mar muerto”.

“Si no se toman las acciones pertinentes, si no se adoptan las medidas que correspondan inmediatamente, a cuenta del pago de las indemnizaciones a cargo de los responsables de este suceso, en lugar de tener al Mar de Grau como unos de los más ricos del mundo, vamos a tener frente a nuestras costas al mar muerto y eso no lo podemos permitir”, manifestó.

Puso como ejemplo a Tailandia, que afrontó un derrame 20 veces menor en sus aguas y al día siguiente tuvo un despliegue de aviones, barcos y helicópteros, utilizando la mejor tecnología del mundo y se resolvió su problema ecológico, es “todo lo contrario, distinto en 180 grados a lo que pasa en el Perú”.

“Aparentemente se estaría superando las zonas ya afectadas (Ventanilla, Ancón y Chancay) y podría estar avanzando hacia el norte con el inminente perjuicio a la actividad pesquera, en general”, expresó.

Al respecto, Alfonso Miranda Eyzaguirre exigió al Estado dejar de ser espectador de la entrega de víveres o para tomarse las fotos y convertirse en el protagonista de la solución de este problema, lo que todavía no ha comenzado.

El también vicepresidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI dijo que el gremio empresarial está presente para apoyar a los 3,500 pescadores artesanales que han quedado sin su empleo diario que es pescar y traer la especie marina para el consumo popular.

“Nuestra presencia en Ventanilla no solamente es como apoyo moral, sino técnico y legal para acompañar a nuestros socios de esta cadena productiva. Consideramos que la acción conjunta del sector pesquero será propicia para obtener los resultados que estamos esperando”, finalizó el dirigente gremial.

La Sociedad Nacional de Industrias entregó en Ventanilla conservas de diferentes especies marinas, mascarillas, desinfectante, agua mineral, entre otros a los pescadores artesanales pertenecientes a la Asociación Nacional Bahía Blanca de Defensa y Desarrollo Integral de los Pescadores Artesanales del Perú.