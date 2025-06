Sio Auditore estrena nuevo tema “La Cría”. Desde Puerto Rico llegará a Perú para realizar un super show

Conocido en el género urbano, Sio Auditore lanza su nuevo éxito titulado “La Cría”, que espera ser el agrado del público y confesó tener muchas ganas de conocer Perú y ya se encuentra preparando un super show para su llegada nuestro país este próximo verano.

Edgardo Siones nació el 8 de enero de 1988 en Puerto Rico, desde la edad de 7 años tuvo mucha inquietud por la música, aunque tenía vergüenza cantar delante de la gente, para ese tiempo el reguetón se iniciaba y en su casa le tenían prohibido cantarlo por el tipo de letra que llevaba el género en ese entonces, busco motivación en la música de Chayanne, Ricky Martín, Luis Fonsi entre varios baladistas, todo el tiempo cantaba y más aun si se encontraba solo.

En uno de los juegos de baloncesto de la escuela conoce a junior hijo de Rubén DJ uno de los pioneros de reguetón en Puerto Rico y fue por el que conoció un estudio de grabación, a los 12 años de edad compuso sui primer tema musical y es a esa edad que decide inclinarse por el género urbano.

A los 16 años decide grabar su primer tema musical llamado “igual“ la seguridad que tuvo al cantar el tema sorprendió mucho al productor que sin dudarlo le ofreció el estudio para poder grabar más temas, teniendo como inspiración la música de Wisin y Yandel, Don Omar, Dela gueto entre otros.

Ya para ese entonces decide grabar un disco de 5 temas con los cuales empezó a buscar ayuda en la calle, discotecas y todo evento local donde pueda participar, para poder hacer sonar su música ya que en esos tiempos no existían las redes sociales.

El famoso productor cantante Naldo realizo una convocatoria para poder formar parte de su nueva producción llamada “Sangre Nueva”, para la cual Sio Aditore decide participar lamentablemente fueron los nervios que le jugaron una mala pasada y por ese motivo no pudo ingresar , cabe resaltar que fue Naldo, quien al ver el potencial del artista le dio unos consejos uno de ellos que siga con la música que le parecía muy bueno y con empeño lo iba a lograr, luego de ese buen consejo Sio decide tomar clases de desenvolvimiento escénico, clases de canto en la Escuela Eileen Larracuente Voice Studio y clases de guitarra con el famoso musico Charlie de Jesús papá de Zabdiel de Jesús artista muy conocido de la agrupación CNCO, el por ser uno de los guitarristas más reconocidos en Puerto Rico estaba muy relacionado ahí es donde empieza a llevar a SIO a eventos con gente muy reconocida en uno de esos eventos conoce a al famoso cantante Vico C que fue quien le recomendó muchos estudios de grabación en carolina ciudad conocida como la cuna del reguetón en Puerto Rico, en uno de esos estudios cuando conoce a Jowel y Randy, Zion y Lenox, los veía grabando es donde el aprende más de ese ambiente ya con lo aprendido decide realizar un pequeño tour por todo puerto rico ya con todo el team formado empieza tocando puertas de los alcaldes de los pueblos, realizaba sus presentaciones en fiestas patronales frente a 500 a 1000 personas, la aceptación fue tanta que él fue muy reconocido, le surgió una oportunidad con una disquera americana con la cual no le fue bien, fue esa mala experiencia por la cual decide hacerle un alto a su carrera musical.

Ya viviendo en EEUU decide regresar a la música, pero de manera independiente, en la actualidad el radica en dallas Texas, lugar donde se encuentra Focus Studio, lugar donde se crean todos sus éxitos, hoy en día tiene 4 temas sonando por varias partes del mundo.