Serias irregularidades en compras en Qali Warma

El jefe de la Unidad de Gestión de Contrataciones de Qali Warma habría recibido información sobre las serias irregularidades que se venían dando en las compras de insumos para el programa social, detectándose una posible comisión de un ilícito penal.

Una nueva denuncia por corrupción involucra al gobierno central del Perú, a un alto funcionario de Qali Warma y al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Se trata del jefe de la Unidad de Gestión de Contrataciones del Programa Qali Warma, Omar Medina Manco, quien el 10 de noviembre fue notificado por el sistema de trámite documentario del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sobre la existencia de serias irregularidades en el proceso de compras de insumos para la producción de alimento del programa social.

Dicho documento, enviado por el despacho del viceministerio de Prestaciones Sociales del Midis, detalla que la empresa CERTIFICACIONES ALIMENTARIAS HIDROBIOLÓGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A.C., cuyo gerente general es Alejandro Mendiola Chávez, incurrió en falsificación de documentos.

De acuerdo a la comunicación realizada por el secretario general del Midis, indica haber recibido 6 denuncias contra dicha empresa, para lo cual se emitió el Informe N° 184-2021-INACAL/OAJ, a través del cual la Oficina de Asesoría Jurídica del INACAL (Gerencia General del Instituto Nacional de Calidad) advierte la presunta comisión del delito de falsificación de documentos, los mismos que habrían sido presentados al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

De acuerdo a los informes del Midis, la falsificación de documentos de parte de CERTIFICACIONES ALIMENTARIAS HIDROBIOLÓGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A.C., generó que otras empresas proveedoras con el Estado Peruano se vean también perjudicadas.

Las empresas CONSORCIO FLASH, GROUP INVERSIONES J & JK E.I.R.L, CONSORCIO GAL y CONSORCIO ORIENT MARK, al parecer fueron certificadas por CERTIFICACIONES ALIMENTARIAS HIDROBIOLÓGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A.C., con documentos falsos que habrían sido presentados al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y que el funcionario Omar Medina Manco tuvo conocimiento, pero dejó que el proceso continuara en curso hasta enero de 2022.

Según fuentes en la interna de la institución, Omar Medina Manco canceló los contratos con estas empresas y otorgó por adjudicación directa un contrato para Consorcio Central, cuyo socio sería un hombre cercano al partido Perú Libre y su secretario general Vladimir Cerrón.

No es la primera vez que el jefe de la Unidad de Gestión de Contrataciones de Qali Warma, Omar Medina Manco, se ve envuelto en denuncias. Ya en octubre de 2021, el diario La República informaba que un grupo de proveedores reclamaban haber sido sancionados injustificadamente: “Si dicha unidad, que se encuentra bajo responsabilidad de Omar Medina Manco, no proporciona a tiempo las Constancias de Cumplimiento de la Prestación, los proveedores afectados no podrán presentar sus propuestas y otras empresas serían beneficiadas”, señalaron las empresas en comunicaciones al Midis.

Asimismo, en diciembre de 2021, el empresario Alberto Reyes Moreno, quien quiso ser postor de Qali Warma en Huaraz, denunció a Medina Manco en el diario La República, por el favorecimiento en el proceso de compras en Trujillo de las empresas Ondac y Doems, pese a que no tenían su licencia de funcionamiento como requería el manual de Qali Warma, sosteniendo que esta situación debería haberla advertido el coordinador de Transferencia de Recursos del citado programa, Omar Medina Manco. Y declarando: “Él (Medina) estaba al tanto de esto y debió descalificar a estos postores por tal irregularidad, pero no lo hizo y ganaron. Después, tras las denuncias públicas, el área técnica de Qali Warma anuló el proceso al verificar las licencias”.