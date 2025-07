Ser presidente en el Perú.Por Octavio Huachani

Cuando a finales de 2011 un periodista español le preguntó al humorista “Chicho” Gordillo cuanto tardaría su estancia en Perú, este le respondió: “La verdad no sabría decirle, yo he programado 15 días, pero de repente me nombran presidente y me tengo que dar unos cinco años”.

La respuesta del artista peruano graficaba con exactitud, lo fácil que resultaba ser presidente en nuestro país. Lamentablemente las cosas no han cambiado.

En estas elecciones se presentan 28 candidatos. Todos aseguran conocer de las debilidades y fortalezas de nuestro país y proclaman tener la solución a todos los problemas del país. Incluyendo la pandemia que, según ellos, tendría los días contados.

“Bonos como cancha”, dice uno. “Mi gobierno impondrá un toque de queda para los delincuentes”, asegura otro. “Mano dura contra la corrupción” promete una candidata en medio de un gran silencio y risitas burlonas. “Educación continua, nada de huelgas”, jura un dirigente del Sutep. “Tenemos la estrategia y ganaremos el partido”, asegura un émulo de Robin Hood. “Conozco a los pobres, pero sobre todo a los ricos” se sincera un asesor.

Bromas aparte ¿Cuál sería la formación académica ideal de un presidente? ¿Se necesita una previa experiencia de gobierno? ¿Es cierto que algunas profesiones preparan mejor para el cargo? O ¿Sólo son suficientes las ganas de servir al país?

La experiencia nos dice que es imposible saber con certeza si una carrera específica ayuda a tener un mejor desempeño. Para hacerlo bien, no solo hacen falta habilidades y competencias, también algo difícil de encontrar: honradez.

El genial dibujante argentino Quino, en una de las caricaturas de Mafalda, uno de los personajes, Miguelito, se preguntaba “si hay tantos problemas con los malos presidentes, ¿por qué no se crea una escuela de presidentes?’, luego Mafalda indagaba sobre quiénes podrían ser los profesores y ahí el pobre Miguelito terminaba desvelado sin respuesta.

En fin, recuerde que, dentro de pocos días, de usted, de nosotros, de todos, depende el futuro de nuestro país.

Aquí le dejamos un somero listado de los postulantes.

Alberto Beingolea, abogado, periodista deportivo y excongresista.

Rafael López Aliaga. ingeniero industrial y exregidor en la municipalidad de Lima.

Rafael Santos exalcalde del distrito de Pueblo Libre. Pedro Castillo Terrones, profesor y dirigente magisterial.

Marco Arana, sociólogo y exsacerdote.

George Forsyth, exarquero, exregidor y exalcalde de La Victoria.

César Acuña, excongresista, exalcalde de Trujillo y exgobernador regional de La Libertad.

Daniel Urresti, exgeneral del Ejército y actual congresista. Fue gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos y ministro del Interior.

Hernando de Soto, economista y asesor de gobernantes, tanto en el Perú como en otros países.

Ollanta Humala, expresidente de la República y excapitán del Ejército.

Andrés Alcántara, dirigente de la Asociación Nacional de Fonavistas. Keiko Fujimori, administradora de empresas y excongresista. Verónika Mendoza, excongresista y licenciada en Psicología.

Ciro Gálvez, abogado.

Yonhy Lescano, abogado y congresista durante 20 años.

Daniel Salaverry, arquitecto y excongresista.

Julio Guzmán, economista y master en políticas públicas.

José Vega, excongresista.

Por: Octavio Huachani