Se incrementa la inversión de peruanos en Manhattan, NYC

Proyectos de co-working ofrecen retorno de inversión entre 10 a 18% anual

The Assemblage / NoMad es el nuevo proyecto de Prodigy Network dedicado al co-working

Prodigy Network, una de las plataformas tecnológicas líderes en inversión inmobiliaria en Estados Unidos, anunció la apertura de The Assemblage / NoMad, su primer proyecto inmobiliario dedicado al negocio del co-working.

Este proyecto comenzó a operar en septiembre bajo The Assemblage, la marca de Prodigy Network que se enfoca en espacios sociales, de co-working y co-living, destinados a la colaboración de individuos y el desarrollo de una comunidad. Esta tendencia en la forma de trabajar, es cada vez más atractiva en las principales ciudades del mundo. Se estima que las membresías de co-working, crecerán en un 40% anual en Manhattan, según Emergent Research.

Desde el lanzamiento oficial de Prodigy Network como plataforma de inversión en crowfunding inmobiliario en Manhattan para el mercado peruano -en marzo del presente año-, la compañía ha obtenido una importante participación de inversores de nuestro país. Hoy en día, Perú se encuentra en el top cinco de inversionistas en el proyecto Assemblage / NoMad, alcanzando los US$ 4 millones de dólares.

“Nuestra filosofía es crear un entorno que ayude a encender la imaginación colectiva y eleve la conciencia dentro de la comunidad” dice Rodrigo Niño, Fundador y CEO de The Assemblage y Prodigy Network. “Con los pilares fundamentales de interconexión y colaboración, estamos muy orgullosos de lanzar nuestra primera ubicación y dar el primer paso hacia la actualización de nuestra visión de una nueva sociedad”.

Gracias a su modelo de negocios, Prodigy Newtork ha recaudado US$ 500 millones de dólares y continuará apostando por el mercado de co-working con su último proyecto, The Assemblage / Park, que ofrece rendimientos anuales que oscilan entre 10 y 18%. Este proyecto está financiando a través de la inversión colectiva, con la cual la compañía ya ha estructurado cuatro proyectos de gran éxito en Nueva York.

Los diez países más importantes en el portafolio de Prodigy Network incluyen:

• Argentina

• Colombia

• Uruguay

• México

• Estados Unidos

• Perú

• Panamá

• Venezuela

• Chile

• Francia

The Assemblage / NoMad

The Assemblage / NoMad es un edificio de doce pisos y 48.000 metros cuadrados en la calle 25 entre Park Avenue South y Lexington Avenue en la ciudad de Nueva York. El edificio incluye una terraza verde urbana, tres pisos comunales utilizados como espacios sociales y de eventos, nueve pisos de co-working con escritorios personales, oficinas privadas y salas de conferencia.

Para este proyecto se recaudaron más de US $60 millones de inversionistas de 24 países, que junto con $35 millones de financiación senior fueron utilizados para la adquisición y el desarrollo de este proyecto.

Este es el tercer proyecto en operación de Prodigy Network en Manhattan, y el primero dedicado al co-working, tendencia en crecimiento a nivel mundial. Con esta apertura, Prodigy Network ahora tiene proyectos inmobiliarios en los sectores de hospitalidad y de oficinas.

En adición a esta primera propiedad, Prodigy Network se encuentra trabajando en la construcción de dos proyectos más de co-working en Manhattan, The Assemblage / John Street y The Assemblage / Park, los cuales se espera abran sus puertas a principios del 2018 y 2019, respectivamente. Para esto, Prodigy Network comenzaría el 2019 con un portafolio de 5 proyectos en operación avaluados en US $775 millones.

Beneficios para los miembros de The Assemblage

Además de los espacios de trabajo, The Assemblage ofrece una programación cultural diaria que incluye meditación con sonido, conferencias, yoga, proyección de películas y talleres, entre otros. Con el fin de animar a la comunidad a combinar el bienestar con la vida laboral, los espacios en The Assemblage y las iniciativas de programación están diseñados para nutrir la mente, el cuerpo y el alma.

La oferta de alimentos y bebidas está organizada en torno al concepto de bienestar, y solamente utiliza ingredientes de temporada procedentes de la zona a menos de 100 millas de Manhattan. Esta oferta de alimentos y bebidas se da sin costo durante el desayuno y el almuerzo a quienes tienen una membresía House o Resident.

Me gusta: Me gusta Cargando...