Se estrenó obra, “La Comedia del Año”

Se estrenó, “La comedia del año”, escrita y dirigida por Gianfranco Mejía hará que el público se ría de inicio a fin, bajo la producción de MEVER PRODUCCIONES. Su productor nos indica que ya está todo listo para el estreno.

Sinopsis: Un grupo de jóvenes trabajan en un bar en el que se presentan diversas escenas de actuación y shows, el bar está decayendo debido a que los espectáculos que se presentan son malos y no está viniendo público, estos jóvenes reciben un ultimátum por parte del administrador, «Si los espectáculos no mejoran su calidad y no viene más público, se quedarán sin trabajo ¿Lograrán salvar el bar y mantener su trabajo?»

Este montaje se presentará el jueves 3, 10, 17 y 24 febrero a las 8:30pm en el Teatro Auditorio Miraflores (Larco 1150 – Miraflores).

El elenco está conformado por: Pedro Olórtegui, Lorena Reynoso, Jeffrie Fuster, Gabriela Pérez-León, Víctor Barco, Dianna Condori y Gianfranco Mejía.