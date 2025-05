Save the Children aumenta la respuesta humanitaria en Amazonas

Este mes un nuevo sismo de 6,8 grados sacudió Amazonas en la misma zona que fue afectada por un terremoto de 7,5 grados en noviembre pasado, que dejó a decenas de familias sin hogar. Las familias fueron desplazadas a un campamento que días más tarde fue súbitamente destruido por un deslizamiento de tierra y una inundación repentina que les hizo perder todo, causando un fuerte impacto emocional en las familias afectadas. Se calcula que unas 900 familias siguen estando en una situación extremadamente vulnerable debido a las repetidas catástrofes naturales en estas zonas.

Rosa, una niña de 12 años de la región de Amazonas dice: «la verdad es que todo pasó muy rápido, todo Pueblo Nuevo se ha derrumbado y no queda nada. No todos han podido sacar sus cosas, al igual que mi familia, han podido sacar algo de ropa, todo porque la carretera ha sido destruida, se ha ido al río. Ya no podemos estudiar, no podemos hacer nada, no tenemos libros, no tenemos mesas para sentarnos».

Cerca del 46% de la población de la zona afectada ya vivía en la pobreza antes de los últimos acontecimientos. Ante este complicado panorama, Save the Children refuerza su compromiso de seguir llevando ayuda humanitaria a esta zona a través de su programa de respuesta humanitaria en Amazonas, con el apoyo de Start Fund. Save the Children es la única organización humanitaria que ha realizado transferencias de dinero a las familias necesitadas y es la única organización que permanece en la zona dando apoyo a las familias afectadas.

Verónica Valdivieso, Directora de País de Save the Children en Perú, señaló: «El objetivo de nuestra intervención en Amazonas es atender las necesidades más urgentes e insatisfechas de la población. Algunas de las acciones que estamos implementando son la transferencia de dinero en efectivo a las familias afectadas; la adquisición y distribución de infraestructura urgente de agua y saneamiento; espacios amigables en los campamentos y apoyo psicosocial a los niños; asesoramiento a la Dirección de Educación de Emergencia para asegurar la rehabilitación de las escuelas y la continuidad de los aprendizajes, adquisición y distribución inmediata de artículos no alimentarios, así como la implementación de espacios seguros para las madres lactantes».

Los programas de Save the Children dan respuesta a las necesidades de las familias de la zona a través de transferencias de dinero en efectivo diseñadas para satisfacer las necesidades urgentes e insatisfechas de 440 familias afectadas que necesitan desesperadamente fondos para comprar alimentos y otras necesidades críticas. El objetivo es garantizar que dispongan de los medios básicos de supervivencia.

Sin duchas ni lavabos disponibles y con campamentos que no disponen de suministro de agua corriente, existe un elevado riesgo de problemas de salud y protección para los niños que viven en estas condiciones.

Las iniciativas WASH de Save the Children incluyen la provisión de 5 campamentos con tanques de agua, duchas y bloques de sanitarios que atenderán las necesidades de las poblaciones más vulnerables de esta zona tropical que incluye una población ancestral Chachapoya a unos 3,000 metros de altitud en Jalca Grande. Esta ayuda mitigará las necesidades mientras el gobierno establece el proceso de recuperación de viviendas, terrenos, carreteras, centros de salud, infraestructuras escolares y otras pertenencias materiales de los afectados.

La protección de la infancia y la prevención de la violencia de género forman parte de la respuesta de Save the Children en estas zonas. Los promotores de campo identificarán y seleccionarán un total de 100 actores locales para llevar a cabo la identificación de los riesgos potenciales dentro de los campamentos y aplicarán las medidas de mitigación de riesgos, trabajando en colaboración con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil.