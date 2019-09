San Bartolo: ejecutaron obra de saneamiento que se superpuso a otro proyecto

Contraloría detectó perjuicio económico de S/ 816 mil en obra inoperativa de la Municipalidad Distrital

La Contraloría General detectó un perjuicio económico mayor a los S/ 816 mil en una obra de saneamiento que formularon, aprobaron y ejecutaron ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, de la anterior gestión edil. Cinco ex funcionarios tendrían presunta responsabilidad civil y administrativa en estos hechos.

En el informe de la Auditoría de Cumplimiento N° 041-2019-2-0434, se evidenció que la obra “Creación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la Urbanización Casco Urbano y Peñascal, Distrito de San Bartolo”, se encuentra inoperativa y no podrá ser utilizada a futuro debido a que se superpone a otro proyecto integral del gobierno central aprobado años atrás.

Durante la revisión de la documentación, el equipo de auditores determinó que los entonces funcionarios de la municipalidad realizaron el requerimiento de contratación, aprobación, conformidad y pago de servicios de elaboración del Expediente Técnico del proyecto municipal, a pesar de que tenían conocimiento de que el gobierno central había aprobado una obra similar en el mismo lugar (es decir, ambos proyectos se superponían). Es más, mantuvieron reuniones de coordinación con los funcionarios de Sedapal relacionados al proyecto del gobierno central.

Los ex funcionarios continuaron con la ejecución de la obra y, en diciembre del 2017, procedieron a la recepción y liquidación de obra, pese a que la red de distribución del servicio de agua potable no estaba conectada a la red matriz de Sedapal y las tuberías de agua estaban taponadas sin que el servicio llegue a las viviendas usuarias.

Efectivamente, en la inspección física realizada a la obra, en mayo del 2019, los auditores comprobaron que las tuberías de agua instaladas están taponadas (cerradas) hasta la caja de concreto domiciliaria, sin llegar a las viviendas; mientras que las redes de desagüe de la Urbanización Casco Urbano y Peñascal están selladas en el último buzón que se conecta con una de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) existentes, y las tuberías orientadas a los domicilios existentes terminan en una caja de registro. Es decir, no están operativas ni en funcionamiento.

La obra de saneamiento (agua potable y alcantarillado) de la municipalidad no podrá ser utilizada a futuro porque no está alineada al proyecto integral del gobierno central, habiéndose generado un perjuicio económico de S/ 816,937.27 por la inversión realizada. Sedapal considera que esta obra es irregular porque no siguió los procedimientos establecidos ni contó con su supervisión.

Los resultados de la auditoría de cumplimiento fueron notificados al actual titular de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, para que inicie las acciones legales respectivas incluyendo el procedimiento sancionador a los ex funcionarios involucrados en el caso, asimismo, no contó con la factibilidad del servicio requerida.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se encuentra publicado en el portal www.contraloria.gob.pe, Sección Transparencia e Informes de Control.

El dato

En la revisión de los planos que obran en el expediente técnico de cada proyecto, los auditores corroboraron que el proyecto de la municipalidad y el proyecto integral del gobierno central coinciden en las manzanas S, T, U, V, W, X, Y del sector Casco Urbano y en todas las calles y avenidas del sector Peñascal, verificándose una superposición que pudo evitarse.

El proyecto integral del gobierno central se ejecuta bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas y contempla la desalinización del agua de mar extraída desde el distrito de Santa María del Mar, como punto de captación y tratamiento para luego ser distribuido con destino a San Bartolo y otros distritos (Punta Negra y Punta Hermosa).

