Sampaoli: “No soy mercenario y si me voy, será a la selección argentina”

El flamante técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, quien dirigió el pasado sábado su último encuentro en el club Sevilla, de España, dijo que no se va “por plata, ni a otro club ni como un mercenario”.

El Sevilla goleó al descendido Osasuna por 5 a 0, de local, por la última fecha de la liga española de fútbol de primera división, en el encuentro despedida de Sampaoli antes de asumir como nuevo entrenador del seleccionado argentino, en reemplazo de Edgardo Bauza.

El DT, con contrato hasta 2018, aclaró que no se va de Sevilla “por plata, ni a otro club ni como un mercenario”, y que si se marcha será porque se va “a la selección” de su país, aunque es algo, añadió, que compete a la AFA y a su club.

“La despedida está generada en una relación explícita entre la AFA y mi consentimiento de aceptación, pero el camino para ello no tiene ver conmigo solo, sino con otros pasos que tiene que dar la federación para que este vínculo sea real. Yo no voy a participar en eso, no me compete”, reiteró el DT, que tiene una cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros.

(Fuente: Andina)

