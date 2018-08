Presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirma que ciudadanía exige a sus autoridades trabajar de la mano para sacar al país de la actual crisis.

Como presidente del Congreso no puedo cerrar las puertas al diálogo porque en democracia siempre es importante que los representantes de las distintas instituciones puedan dialogar, afirmó este viernes 3 el titular del Parlamento, Daniel Salaverry Villa.

De esta manera, respondió en conferencia de prensa a los cuestionamientos surgidos en cierto sector a raíz de la reunión protocolar que sostuvo en la víspera con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos.

“Como presidente del Congreso no puedo cerrar las puertas al diálogo. Imagínense ustedes si el Presidente de la República tenga que venir al Congreso y yo, por esos audios en los que se les menciona, le dijera que no lo puedo recibir. Eso en democracia no puede existir”, insistió Salaverry ante la pregunta de los periodistas.

Aclaró que su reunión con Chávarry no fue amical, sino protocolar entre los representantes de dos instituciones que se da luego de haber asumido la presidencia de la Mesa Directiva para el periodo 2018-2019.

“Hay que verlo dentro de ese marco”, insistió Salaverry al recordar sus reuniones con los presidentes del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, así como la de hoy, del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

El presidente del Congreso dijo que la reunión con Chávarry no podría ser considerada como un error, más aún cuando de por medio está sacar adelante la reforma del sistema de justicia en el país, y se espera el aporte de los sectores involucrados, además de la sociedad civil.

“No podemos estar a espaldas. La ciudadanía exige que sus autoridades trabajen, hombro a hombro, de la mano para sacar adelante al país de esta difícil situación de crisis que estamos viviendo. No podemos generar más enconos”, añadió.

Salaverry también dejó en claro que la denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación seguirá su cauce en el Congreso, y que además, este ya se ha pronunciado que se va someter a las investigaciones y prestará su colaboración.

OFICIOS A INISTITUCIONES

De otro lado, el presidente del Congreso confirmó que recién ayer el Poder Ejecutivo hizo llegar ocho proyectos de ley respecto a la reforma del sistema de justicia y sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Señaló que inmediatamente, como titular del Parlamento, ha remitido sendos oficios a distintas instituciones con el fin de solicitarles sus opiniones sobre esas iniciativas.

“Ello es con el fin de ganar tiempo y para que cuando se instalen las comisiones que estudiarán ese tema ya se encuentren con las opiniones a la mano y puedan avanzar. Sabemos de la importancia de sacar adelante la reforma y superar esta crisis”, explicó.

Salaverry destacó que desde el primer día de su gestión ha tomado acciones concretas para viabilizar y agilizar las reformas del sistema jurisdiccional.

“La reforma del sistema de justicia nos tiene q involucrar a todos los peruanos”, agregó el titular del Parlamento

