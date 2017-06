Salvador del Solar: “Hoy he presenciado una revolución en el Perú”

La gran final del Desafío Kunan tuvo como ganador a SINBA, una empresa socio ambiental que busca revolucionar la gastronomía peruana e inspiró a los más de 600 invitados en el auditorio Telefónica.

“Lo que he visto esta noche es parte de un nuevo espíritu que está en el Perú en el cual la creatividad ya no se restringe a generar riqueza para unos pocos, sino que está destinada a transformar el país” En una noche icónica para los emprendedores sociales del Perú, Salvador del Solar acompañó a los 10 finalistas mientras presentaban sus proyectos en este premio que impulsa, integra e inspira el emprendimiento social en el Perú.

Desde murales que purifican el aire, chicas que empoderan a las mujeres a través del fútbol, café orgánico hecho con luz solar, o tecnologías disruptivas de aprendizaje y salud competieron el pasado miércoles 21 de junio por la elección del jurado compuesto por Mariana Costa, Fundadora de Laboratoria, Presidenta del Consejo Directivo de Kunan y ganadora de la primera edición del Premio Kunan, Vania Masías, Fundadora de Asociación Cultural D1 y miembro del Consejo Directivo de Kunan, Rodrigo Isasi, Director de Insitum Perú y miembro del Consejo Directivo de Kunan, Mariana Rodríguez, Fundadora de la UPC, UPN, Cibertec e ITN y miembro del Consejo Directivo de Kunan, y Carolina Trivelli, Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, miembro del Consejo Directivo de Kunan y ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Antes de entregar el premio, el ministro Salvador del Solar aprovechó la oportunidad para referirse a la situación del ministro Thorne: “Un día como hoy un día en el que perdimos un gran ministro me pregunté ¿en qué mundo vivimos? Terminar el día con ustedes me hace sentir que aún no sé en qué mundo vivimos pero vamos a terminar viviendo en un mundo mejor” Prosiguió a entregar el Gran premio Kunan que consistió en 40,000 soles (aporte de Telefónica), 10 meses de asesoría en innovación estratégia (aporte de Insitum), 20 horas de asesoría legal (aporte de Estudio Echecopar, Asociado a Baker & McKenzie International) para el desarrollo de su empresa, se lo llevo SINBA, una empresa socioambiental que está transformando la gestión de desechos en el sector gastronómico en Perú convirtiendo los residuos orgánicos en alimento animal y ofreciendo una solución de reciclaje completa para restaurantes en alianza con recicladores urbanos.

El Desafío Kunan 2017 se encontró en su fase final con los diez emprendimientos sociales que fueron seleccionados entre más de 120 propuestas presentadas a través de la plataforma Telefónica Open Future, aliado de Kunan, y fueron invitados a un bootcamp de tres días durante el cual definieron su propósito de vida, exploraron alternativas de sostenibilidad y mejoraron sus capacidades de comunicación, pero principalmente se conectaron con otros emprendedores sociales y formaron una comunidad cohesionada que los ayudará en el verdadero desafío: vivir una vida con propósito.

Este año Kunan, que nació en 2014 por iniciativa de los Global Shapers Lima Hub, iniciativa del Foro Económico Mundial y la .alianza “Juntos para Transformar” de Gastón Acurio y Telefónica del Perú, mantiene su compromiso con la cultura emprendedora de nuestro país teniendo como principal objetivo del Desafío Kunan el ofrecer a emprendimientos sociales las oportunidades que necesitan para consolidar su modelo y conquistar su potencial. A través del Desafío Kunan busca identificar, reconocer y brindar un espacio de colaboración y aprendizaje a los emprendedores para que de esta manera consoliden un ecosistema de apoyo al emprendimiento y se le considere una herramienta de cambio social.

Asimismo, el premio Premio Help Perú: $ 5,000, otorgado por los socios de Kunan fue el Circuito de fútbol femenino de campeonatos, partidos libres y academias, que combina el juego, coaching y espacios de diálogo.

Los socios estratégicos fueron Telefónica – Movistar, Coca-Cola, Interbank, Help Perú Insitum, Gestión e Inversión Social, EY, EmprendeUP, Montezuma y Porto Abogados, García Sayán Abogados, Estudio Echecopar, CreativeLab, Bárbaros, Aporta, SAZ Comunicaciones, Incubadora PQS, Efecto Estrategia, BIM, MU Marketing & Content Lab, Toulouse Lautrec, Galeas Jupiter Consulting, MakeSense.

Por otro lado, María Costa, parte del directorio convocó a empresas y personas naturales a ser parte de la comunidad Kunan y sumarse al Desafío de ejercer nuestro derecho a cambiar el Perú.

