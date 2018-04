Salud psicológica para frenar altos índices de violencia

Con el objetivo de que la psicología se integre mucho más a nuestra sociedad y se convierta en una política de Estado para disminuir los altos índices de la violencia en sus diversas modalidades, el congresista Edmundo del Águila Herrera (AP) y el Colegio de Psicólogos de Lima (CDR 1Lima) que preside el decano, Dr. Alejandro Vélez Arana, realizarán este viernes 27 a las 4:00 p. m. en el auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República, el I Foro: “Promoviendo la Salud Psicológica en el País y sus Políticas Públicas”

Sobre el particular, Vélez Arana afirmó que nuestra sociedad urge de ayuda y apoyo psicológico; y así lo demuestran las alarmantes cifras de feminicidios, violaciones, embarazos no deseados de niñas y adolescentes, robos y asesinatos a plena luz del día y en donde se mata por cosas insignificantes como si la vida no valiera nada, entre otros males que nos aquejan, como la corrupción y la falta de valores.

Agradeció al congresista Edmundo del Águila por la organización de esta actividad que ha convocado a destacados profesionales de la psicología quienes abordarán el tema “La salud psicológica, una urgencia en nuestro país”, entre ellos los doctores: Jaime Aliaga Tovar, Carlos Ramón Ponce Díaz, Luis Rodríguez de los Ríos, Mg. César Neira Magán, Manuel Saravia Oliver y Víctor Montero López.

A este foro han sido invitados la representante de UNICEF en Perú, María Luisa Fornara, la directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Betty Olano Cieza, los decanos de los colegios profesionales de Lima, decanos de la facultades de psicología de las universidades, entre otras instituciones representativas.

En la actividad también se celebrará el trigésimo octavo aniversario del CDR 1 Lima, con la entrega de los premios a los ganadores del concurso de Investigación Científica a cargo del presidente del jurado, Dr. Jaime Aliaga Tovar. También se reconocerá a las Past Decanas: Noemí Sotelo López y María Elena Zúñiga Villegas, y se entregarán diplomas a los psicólogos que han cumplido 25 y 30 años en el ejercicio de la profesión en el Perú.

