La presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado, declaró en una conferencia de prensa que el Ejecutivo no puede mostrarse adverso a una interpelación, pues asegura que está dentro del marco legal.

“¿Al Ejecutivo no le gusta las interpelaciones? Entonces tendríamos que modificar la constitución. Este mecanismo está en nuestras leyes y los congresistas tienen la obligación de fiscalizar”, aseguró la parlamentaria.

Durante la conferencia, Salgado fue cuestionada por la asistencia de los congresistas a la sesión de interpelación a Martín Vizcarra. Aquel día, varios escaños de la bancada de Fuerza Popular lucieron vacíos.

“Hay que tener en cuenta que los congresistas estuvieron incluso más de 12 horas. Si se movieron en algún momento determinado es responsabilidad de cada uno”, aseguró la presidenta.

Asimismo, Salgado explicó porque algunas de las preguntas que se encontraban en el pliego interpelatorio se repetían.

“Las preguntas siempre se han referido al tema principal. Que se hayan repetido es un tema aparte. No hay coordinación entre bancadas y yo no puedo exigir a los congresistas qué preguntar y qué no preguntar. Eso sería un atentado a las libertades”, indicó.

Finalmente, la presidenta del parlamento ratificó que no existe ningún intento por parte del fujimorismo de desestabilizar la democracia, tal como lo había denunciado anteriormente el congresista oficialista Gino Costa.

