Salesforce se compromete a crear un ambiente laboral más diverso en los próximos años

La igualdad y diversidad son temas que han generado grandes cambios alrededor del mundo, y con mucha más fuerza especialmente en los últimos años. Salesforce, la líder en CRM, no es la excepción, puesto que desde sus comienzos la igualdad (junto con la confianza, el éxito del cliente, la innovación y la sostenibilidad) es parte de sus valores primordiales, que guían todo su accionar.

Por eso, desde el 2019, la compañía busca nuevas maneras de contribuir a la igualdad. Ua meta a cumplir para el 2026 es alcanzar un 40% de mujeres y personas no binarias como empleados a nivel global. Actualmente, Salesforce cuenta con aproximadamente 77,000 empleados, y esta cifra crece año con año. Este objetivo no es una tarea sencilla en una empresa de alto crecimiento, pero se está logrando gracias al uso de recursos y programas dedicados a las mujeres y miembros de la comunidad no binaria, además de inversiones claves en el equipo global de Salesforce y estrategias enfocadas de acuerdo con cada región.

En búsqueda de la igualdad:

Para poder impulsar la igualdad en el ambiente laboral es necesario centrarse en la experiencia de todos los empleados. Pensando en ello, Salesforce realizó las siguientes iniciativas:

● Igualdad salarial: Se busca la equidad salarial de todos los empleados, y por eso se invirtió en lo que va de 2022 unos 5,6 millones de dólares para abordar cualquier diferencia salarial inexplicable. Esto suma un total de 22 millones de dólares invertidos desde el 2015.

● Prestaciones de inclusión de género: Se otorga un apoyo financiero y emocional a los empleados en su viaje a su auténtico yo, incluyendo el reembolso, la renovación de vestuario y la licencia médica para la afirmación de género, así como servicios de asesoramiento.

● Padres y familias de Salesforce (SPF): Este es un grupo de recursos para empleados, a través del que los padres, madres y cuidadores comparten experiencias, buscan consejo y se dan apoyo.

● Permiso parental: Se ofrecen seis meses de permiso parental (ya sea por nacimiento o adopción= pagado a todos los empleados, sin importar su género. De esta forma pueden estar cerca de sus familias y pasar tiempo de calidad.

● Trabajo flexible: Los empleados de Salesforce pueden trabajar cómo, cuándo y dónde sea mejor para sus clientes, sus equipos y ellos mismos.

¿Cómo va Perú en el tema de igualdad de género laboral?

Con respecto a la brecha de género en el mercado laboral, Perú ocupa el cuarto puesto en América Latina con la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres, según el estudio Perspectiva Global de la Mujer 2020 realizado por la EAE Business School de España. Los hombres peruanos ganan en promedio 21,2% más que las mujeres. A Perú le sigue México con un 20, 2 % y Brasil con un 20,1%.

El 74% de los peruanos cree que promover a las mujeres a puestos de liderazgo, tanto en el gobierno como en las empresas, mejoraría la igualdad de género de forma real.