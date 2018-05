Rusia 2018: Dani Alves queda fuera y causa consternación en Brasil

Jugador del PSG sufre de una lesión del ligamento cruzado anterior y será operado

Un duro golpe para la selección brasileña: el experimentado defensor Dani Alves se queda fuera del Mundial de Rusia por una complicada lesión de rodilla, mientras se espera la total recuperación del ídolo Neymar, ambos del París Saint-Germain.

“Confirmamos el diagnóstico inicial de una lesión del ligamento cruzado anterior. Esa lesión en un atleta profesional precisa de un tratamiento quirúrgico que se realizará dentro de un tiempo, cuando la rodilla lo permita”, afirmó en París el doctor de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, ante varios medios, entre ellos la AFP.

El carismático lateral, pieza fundamental del grupo de Tite, queda así definitivamente fuera del Mundial que se disputará del 14 de junio al 15 de julio en Rusia.

Alves, de 35 años, será intervenido dentro de unas semanas probablemente en París, y comenzará un periodo de recuperación que podría extenderse unos seis meses, añadió el doctor.

La noticia de la lesión de Alves cayó como una bomba en los planes de la ‘canarinha’ y en todo Brasil, pero sobre todo en los del propio jugador a pocas semanas de disputar la que iba a ser la última Copa de su carrera.

“En los primeros momentos fue fuerte (…) Luego no voy a negar que derramó algunas lágrimas. Pero nos dio un mensaje muy bueno: lleven una buena energía al grupo, no quiero que ellos estén melancólicos o se pongan tristes. Quiero que todos en Brasil se queden con mi energía”, contó el coordinador de la Seleçao, Edu Gaspar.

“No perdemos solo al jugador Dani Alves para la Copa del Mundo, perdemos a un gran líder”, lamentó.

Dani Alves, que ya llevó en varias ocasiones el brazalete de capitán brasileño, es un pilar del seleccionado, con más de 100 partidos internacionales en su haber.

(Fuente: Andina)

