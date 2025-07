Robinson Ruíz, el ciclista que trabaja para convertirse en Campeón Panamericano

Pedalear es uno de los ejercicios más predilectos de Robinson Ruíz. Mientras lo ejecuta proyecta su vida a bordo de una bicicleta alcanzando metas insospechadas, aquellas que solo las puede lograr con trabajo y dedicación en la modalidad velocidad en pista.

Nacido en Chulucanas (Piura), hace 22 años, el deportista nacional no se detiene en el objetivo de subir a los más alto en el Campeonato Panamericano de Ciclismo, en marzo. Posee como filosofía de vida que cada paso dado siempre debe ser más fuerte que el anterior es por es razón que anhela mejorar la medalla de bronce obtenida en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El amor por la velocidad y la bicicleta acompañan a Robinson desde pequeño. Siempre tuvo en mente dedicarse a esta disciplina tanto así que cuando culminó los estudios escolares optó por abandonar a su natal Piura para mudarse a Arequipa. Fue motivado por familiares para que empiece una fructífera carrera deportiva en la Ciudad Blanca, considerada cuna del ciclismo peruano.

“En Arequipa se encontraban los mejores ciclistas de ruta del país. Ese fue mi interés por el cual me enfoqué y concentré en llegar hasta allá», señaló el sonriente pedalero.

Al poco tiempo, consiguió ingresar al Centro de Alto Rendimiento de Arequipa, donde entrena hasta la actualidad. Desde ahí no ha parado y sus rutinas son cada vez más intensas, su meta era superarse a sí mismo.

Camino complicado

Como todo exponente que anhela hacerse un camino en el deporte peruano, no la tuvo fácil. Los escasos recursos económicos en el hogar hicieron temblar su ilusión de convertirse en ciclista profesional porque tenía la obligación de trabajar y entrenar cuando apenas cumplió 16 años.

“Fue en ese entonces que el equipo Inca Arequipa se interesa en mí y me apoya. Ellos conocían mi situación, que yo prácticamente era del otro lado del país. Y estaba ahí en busca de cumplir mis sueños”, recuerda con emoción.

Entendió que todo sacrificio tiene una recompensa y dedicarse al deporte le dejó varios aprendizajes.

“Te marca de manera positiva. Me ha enseñado a ser disciplinado, constante, a no rendirme. A ver siempre el lado positivo de las adversidades, siempre centrados y enfocados en lo que queremos conseguir y no rendirnos a pesar de todo. Seguir intentando hasta lograrlo.”, remarca con humildad, esa que aún conserva.

Hace un mes, Robinson llegó a Lima con un grupo de exponentes para desarrollar un campo de entrenamiento en la Villa Deportiva Nacional (Videna) donde se ubica el velódromo que fue construido para albergar los Juegos Panamericanos Lima 2019 y es uno de los mejores del continente americano. Se quedó hospedado durante diez en el en el albergue del Estadio Atlético.

No obstante, de todo el camino transitado, Ruíz no se cansa de recordar el momento más sublime de su vida: le obtención del tercer lugar en Lima 2019.

“Lo que más me ha marcado en este tiempo es sin duda alguna, haber sido medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Es el mejor logro que he alcanzado en mi carrera como deportista de alto nivel. Me marcó porque me demostró que estamos cada vez más cerca de alcanzar un podio. Y que me acerco cada vez más a lograr ser campeón panamericano que es uno de mis principales objetivos”, menciona Robinson, quien sabe que para llegar a la cima necesita seguir luchando.

Datos

Entre los proyectos más cercanos de Robinson Ruíz se encuentra la Vuelta a San Juan, en Argentina, que se disputarás el 24 al 31 del presente mes.

Este evento deportivo es una vuelta profesional de ciclismo en ruta por etapas. Se disputará a lo largo y ancho de la geografía sanjuanina.

Robinson regresa en marzo al Velódromo de la Videna para participar Campeonato Panamericano de Ciclismo en las pruebas de pista.

Fuente: Agencia Andina