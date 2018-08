Robert Lewandowski critica a los dirigentes del Bayern Múnich

El delantero polaco pensó en abandonar al conjunto alemán por falta de apoyo

El goleador polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski se quejó de la falta de apoyo de sus dirigentes la pasada campaña y pensó en abandonar el club, admitió el futbolista en una entrevista este miércoles en la revista alemana Sport Bild.

En abril y mayo, “casi todo el mundo me disparó y no recibí el apoyo del club, sintiéndome abandonado. No marqué goles durante dos o tres partidos importantes y se abrió fuego a discreción contra Lewandowski”, dijo el atacante de 30 años, máximo goleador de la Bundesliga la pasada campaña (29 tantos en 30 partidos jugados).

“Ningún jefe me defendió”, continuó, apuntando a los dos hombres fuertes del club, el presidente Uli Hoeness y el presidente ejecutivo Karl-Heinz Rummenigge. “Me gustaría recibir una explicación, mantener una conversación abierta entre hombres”, añadió.

En el tramo final de la temporada. Lewandowski no vio puerta durante cinco partidos seguidos de la Liga de Campeones, y la prensa lo criticó especialmente tras la eliminación en semifinales contra el Real Madrid, por no haber respondido a las expectativas.

“Tengo la impresión de que nadie me apoyó”, afirmó Lewandowski, quien desveló que su agente Pini Zahavi recibió entonces el encargo de hacer pública su voluntad de cambiar de club: “Fue de acuerdo con él. En aquel momento, no me sentía bien en Múnich”.

Ahora, el polaco parece haber conectado con su nuevo entrenador Niko Kovac y reencontrado la ambición de ganar con los campeones alemanes. “Hemos mantenido conversaciones muy buenas”, señaló.

Por otro lado, “he notado que los seguidores están conmigo. Se espera todavía más de mí (…) Mi corazón está de nuevo con el Bayern”.

Todavía con contrato para las próximas tres temporadas, Lewandowski asegura que “no pierde el tiempo pensando en marcharse al extranjero”.

(Fuente: Andina)

