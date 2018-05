Ricardo Gareca: “la selección llegará de la mejor manera para afrontar el Mundial”

El seleccionador peruano dio como cerrado el caso de Paolo Guerrero, quien tiene una esperanza de jugar

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, dijo que la selección peruana se prepara de manera intensa para afrontar el Mundial Rusia 2018 y que llegará de la mejor manera al certamen máximo. Dio como cerrado el caso de Paolo Guerrero porque la actualidad le señala que no cuentan con el goleador.

Gareca quiso ahuyentar los rumores de una posibilidad de que el Tribunal Federal Suizo habilite a Paolo Guerrero y vuelva a estar en la selección. Señaló que él está enfocado con los jugadores que trabajan en la actualidad sin pensar más allá de lo que la realidad le dice.

“Trato de estar centrado en la realidad. Lo resolvimos desde el primer momento que sucedió todo. Estamos totalmente compenetrados en el Mundial, lo estamos viviendo muy intensamente. No dejo de reconocer que Paolo (Guerrero) sigue teniendo la importancia, pero no hay nada seguro, no hay certeza. La realidad nos dice que debemos prepararnos de la mejor manera para estar enfocados en el Mundial. Del tema de Guerrero no voy a referirme más”, señaló el DT en conferencia de prensa que se realiza en el Swissotel.

En otro momento, el estratega argentino indicó que todo los temas referentes de la selección lo tienen planificado y que se encuentran aislados de todas las informaciones que se emiten y publican.

“Estamos en toda situación que tenemos planificado. No nos repercute nada, estamos aislado de todo lo que gira la información que se emiten”

Gareca señaló que lo más importante es que los jugadores han asumido la responsabilidad de representar bien al Perú en el Mundial.

“Tenemos la responsabilidad de representar bien al Perú, ese es nuestro trabajo. Estamos viviendo y prepararnos intensamente. Estamos enfocados en hacer un buen Mundial”, insistió.

Sobre la elección del jugador que debe salir para finiquitar los 23 nominados que estarán en Rusia 2018, el estratega manifestó que primero lo dará a conocer al plantel de futbolistas que hoy lo conforman 24 elementos.

Ante la preocupación de las ausencia del arquero Pedro Gallese durante los trabajos, el entrenador no dudó en señalar que la lesión no es de gravedad y que ningún jugador tiene el riesgo de perderse el Mundial por lesión.

“A Gallese le damos el tiempo necesario. Cualquier acontecimiento que tenga que ver con los jugadores le daremos tiempo necesario para recuperarse. Para eso están los otros muchachos. No tengo ningún apuro, Pedro (Gallese) estará en el momento que esté. No registra lesión de gravedad. No hay riesgo que los jugadores no estén en el Mundial”, enfatizó.

Finalmente, agradeció cada esfuerzo que hacen los futbolistas de la selección porque se encuentran concentrados desde hace mucho tiempo para el objetivo de llegar bien al Mundial.

“Estamos muy bien desde todo punto de vista. Agradezco a los muchachos por cada esfuerzo que hacen. Estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar de la mejor manera, como el resto de las selecciones. Estamos concentrados en la preparación para el Mundial consciente de la responsabilidad que tenemos”, finalizó.

(Fuente: Andina)

