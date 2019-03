Resultados de auditoría a gestiones de Salgado y Galarreta se conocerán en abril

Contralor Shack refirió que informe se entregará en la primera quincena de ese mes

La Contraloría General de la República entregará el próximo mes los resultados de una auditoría a la contratación de bienes, servicios y personal del Congreso realizadas en las presidencias de Luz Salgado y Luis Galarreta, respectivamente, anunció Nelson Shack, titular del organismo de control.

“El informe está bastante avanzado y el proceso debe ver la luz en la primera quincena del mes de abril”, precisó Shack en declaraciones a la agencia Andina.

Refirió que la acción de control sobre las gestiones de Salgado Rubianes y Galarreta Velarde (Fuerza Popular) se inició el año pasado y comprende el periodo entre julio 2016 a junio de 2018.

Shack Yalta se excusó de adelantar algún detalle del informe hasta que concluya y se entregue por los canales correspondientes.

El funcionario no descartó que este informe contenga novedades respecto a los procesos analizados.

Resaltó, no obstante, que no es la primera auditoría al Parlamento, pues las legislaturas del anterior gobierno también fueron objeto de una acción de control por parte de su institución.

“El hecho de que la Oficina de Control Institucional (OCI) del Congreso no dependa administrativamente de la Contraloría no significa que la institución no esté ejerciendo el control gubernamental que la ley le faculta sobre el Poder Legislativo”, aclaró.

En cuanto a la actual gestión de Daniel Salaverry como presidente del Congreso, Shack señaló que tiene la solicitud para auditarla, pero que todavía es necesario esperar a que termine el análisis en marcha.

(Fuente: Andina)

