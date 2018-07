Resaltan labor de mujeres peruanas y venezolanas

Congresistas piden respetar los derechos de venezolanos que ingresan a nuestro país “porque ellos también nos abrieron los brazos”.

El evento “Mujer, derechos y oportunidades” organizado por la Oficina de Participación ciudadana tuvo el objetivo de brindar información sobre los derechos y oportunidades de desarrollo de la mujer y fortalecer las capacidades de gestión para la mejora de la función de representación de mujeres congresistas de la República del Perú.

En el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa, Luz Salgado (FP), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores indicó que el tema tratado en el evento es de mucha relevancia en el contexto que vivimos en Perú y todo Latinoamérica. “El Perú les ha abierto los brazos porque desde los años 60, miles fueron a Venezuela, así como a ecuatorianos, portugueses, españoles, alemanes y colombianos. Tenemos que acogerlos, porque llegan a 500 mil los que vienen ingresando a través de la línea terrestre en el paso migratorio”, remarcó.

Dijo que los venezolanos lidian con diferentes problemas como las infecciones urinarias, deshidratación, anemias el clima húmedo y el frío por lo que ahora esta población necesita un tratamiento especial de ACNUR y la OIM que ahora está haciendo oficinas en Tumbes. “Este es un problema regional y tenemos que seguir dando leyes que protejan sus derechos a vivir. El Perú no los va a abandonar y vamos a hacer lo posible, para accedan a salud y educación”, señaló Salgado.

Luego, Milagros Takayama, (FP), presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales instó a respetar los derechos de la mujer y reconoció que las mujeres han dado un salto significativo en diferentes campos de la sociedad y en el Congreso “Somos 36 parlamentarias, yo he estado en política desde el 89, mi padre que fue presidente de la región de Lambayeque me hizo entrar a ese mundo por lo que decidí ser abogada pero era más difícil decir que es lo que quería ser y lo pude lograr a pesar de que a mi hermano no le guste pero mi padr me apoyó a realizar mi sueño”, añadió.

“Nosotras como mujeres podemos solas, soy mamá soltera y me siento orgullosa de decirlo, al contrario me da un plus porque cumplo con dos labores. No tengan vergüenza a seguir luchando y trabajando aquel niño que ve que los papás se pelean es un círculo vicioso y va a hacer lo mismo, no soy perfecta pero busco que mi hijo entienda que todos tenemos labores en el hogar sin importar el género”, finalizó Takayama.

Entre los temas tratados estaban los derechos de la mujer y servicios brindados por el Estado peruano para su desarrollo, el contexto de la mujer inmigrante en el Perú y las oportunidades de capacitación para las mujeres ofrecidas por el Congreso de la República.

También estuvieron presentes la directora ejecutiva del programa nacional contra la violencia familiar y sexual del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, Nancy Tolentino; el especialista del ministerio de trabajo en oportunidades laborales para las mujeres, Juan Flores; la especialista en integración migratoria de la Superintendencia nacional de migraciones, Katia Vega; la jefa de la oficina de participación, proyección y enlace con el ciudadano, Leny Palma; y el director de Reflexión democrática, José Elice.

