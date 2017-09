Reniec: se extiende en Perú uso de verificación biométrica de identidad

En más de un mes se realizaron 10 millones de consultas

Entre agosto y la primera semana de setiembre, entidades públicas y privadas han realizado 10 millones 371 mil 549 consultas al sistema de verificación biométrica dactilar del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con el fin de verificar la identidad de una persona.

Gracias a dicho servicio, es posible –en pocos minutos– verificar la identidad de un ciudadano tomando sus huellas digitales y comparándolas con las almacenadas en la base de datos del ente registral, informaron voceros del Reniec.

Como nadie tiene las mismas huellas digitales que otra persona, agregaron, esta modalidad de verificación sirve para evitar el anonimato y la suplantación, que facilitan la comisión de delitos. Por ese motivo, es cada vez más empleada por organismos del Estado y empresas que necesitan tener plena certeza sobre la identidad de ciudadanos y clientes.

Opciones de verificación

También señalaron que, excepcionalmente, las crestas papilares sufren daños –debido a la edad o a la manipulación de determinadas sustancias– y las impresiones dactilares pierden definición.

En algunos casos, la verificación de identidad podría realizarse con las huellas menos desgastadas. Para saber cuáles son las huellas de un ciudadano que se encuentran en mejores condiciones, basta ingresar a la página web del Reniec.

Por otro lado, cuando hay dificultades en el proceso de verificación de identidad, se pueden solucionar actualizando las huellas almacenadas en la base de datos del Reniec. Hay distintas maneras de hacerlo, dependiendo de cómo y cuántas impresiones dactilares fueron capturadas por el organismo público.

Cabe recordar que en los últimos años se están registrando las huellas de los diez dedos de la mano y con dispositivos electrónicos.

Cuando no es posible la verificación mediante las huellas, o no se cuenta con este servicio, se debe recurrir a sistemas no biométricos de identificación. Uno de ellos es la consulta en línea a la base de datos del Reniec, que permite visualizar los datos personales, fotografías y firmas de los ciudadanos. Las normas que regulan la verificación en notarías y empresas de telefonía, por ejemplo, contemplan el uso de diversos mecanismos de identificación de sus clientes.

Conviene saber

– Trámite de rectificación de huellas

Se debe efectuar en una agencia, previo pago de S/ 29 soles. Por este pago se puede rectificar cualquier otro dato o imagen (firma / fotografía) y renovar el DNI, siempre y cuando el trámite se realice durante los 60 días previos a la fecha de caducidad del documento.

– Notarías

El artículo 11 de la Directiva N° 001-2013-JUS/CN contempla el uso de medios supletorios de identificación: “En los casos en que no se pueda identificar la identidad por comparación biométrica de los comparecientes o intervinientes (…) utilizar mecanismos alternativos de identificación, como la ficha de datos Reniec y su comparación con los datos que presenta en el Documento Nacional de Identifdad y de la verificación directa de las características del compareciente o interviniente; la constatación personal y el uso de testigos”.

– Empresas de telefonía

El Decreto Supremo N° 023-2014 emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señala que la verificación de identidad se hará en los centros de atención de las compañías operadoras y en los distribhuidores autorizados por estas empresas mediante un sistema biométrico o uno no biométrico.

(Fuente: Andina)

