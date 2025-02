REGRESA EXPOGESTIÓN 2022: Innovación, tecnología, resiliencia y sostenibilidad serán los ejes de esta edición

El foro internacional sobre logística más importante de Perú regresa dos años después, de manera presencial, para abordar las soluciones a los problemas de la cadena de suministros en el contexto actual.

El encuentro será este 22 y 23 de junio en el hotel Los Delfines.

En estos más de dos años de pandemia ha quedado demostrado que la logística mueve el mundo y que es una piedra angular de la economía. Desde el inicio de la cuarentena, en marzo 2020, las empresas se vieron obligadas a replantear su cadena de suministro para atender la alta demanda; se encontraron con nuevos desafíos para el sector de la logística, que debían ser enfrentados con adaptación y resiliencia para mejorar la oferta, bajar costos y reducir tiempos.

Con la participación de 18 expertos

La edición XXV ExpoGestión, que se realizará este miércoles 23 y jueves 24 de junio, contará con la participación de expertos nacional e internacionales con exposiciones sobre el entorno económico, tendencias, tecnologías, disrupción, retos y propuestas de sostenibilidad para convertir a las cadenas de suministro en generadoras de valor de las empresas.

Entre los expositores, se contará con la participación de, entre otros, Nabil Malouli, vicepresidente global de Ecommerce de DHL; el economista Jorge González Izquierdo; Jaime Ponce, director de cadena de suministro integral de PepsiCo América Latina; Stefan Stern, vicepresidente corporativo Supply Chain en Alicorp; Luis Miguel Maldonado Ortega, CEO de DINET; Pedro Sevil Laumer,gerente de operaciones de Primax; Álvaro Campos Crosby, CEO del Grupo Yobel; Juan Francisco Seminario García, CIO en Avanzza; Verónica Valdez, gerente general Promart; Johanna Inti Perez–Aleman, directora general para Centro América de Premium Restaurants of America; Julia Turnbull, Assistant Director, Fellowships & Global Initiatives at Legatum Center for Development and Entrepreneurship at MIT y; Mariela García Figari de Fabbri, directora gerente general de Ferreycorp y vicepresidenta de Empresarios por la Integridad. El acto inaugural estará a cargo de Juan Carlos Vallejos, CEO de InRetail; de GS1 Perú, estarán presentes Ángel Becerra Tresierra, gerente general y Mary Wong, gerenta general adjunto.

Para participar deberá contactarse al correo eventos@gs1pe.org.pe o al teléfono 98 493 4424.