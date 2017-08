Regiones tienen plazo de 48 horas para entregar planes de recuperación de clases

Tras probación de Minedu, tienen 5 días para contratar profesores suplentes

Las direcciones regionales de Educación del país tienen un plazo de 48 horas para entregar al Ministerio de Educación (Minedu) sus planes de recuperación de clases ante las horas perdidas por la huelga de profesores. Así lo indicó hoy la ministra del sector, Marilú Martens, al señalar que ese plazo empezó a correr desde ayer, cuando se publicó en el diario oficial El Peruano el decreto de urgencia 012-2017.

Añadió que el Minedu, en un plazo de 24 horas, deberá aprobar dichos planes. Una vez que sean aprobados, las regiones tienen 5 días hábiles para pasar al proceso de contratación de profesores suplentes, lo cual comenzaría el próximo viernes.

La ministra Martens recalcó que el plan de recuperación de clases tendrá vigencia hasta el 31 de marzo del 2018, dependiendo de la realidad de cada región. Detalló que el decreto contempla también el pago de remuneraciones temporales, descuento de remuneraciones por los servicios no brindados, así como competencias de la organización de control del pago de servicios no prestado por profesores que no asisten a la escuelas.

Sobre la huelga docente, dijo que en los últimos días la tendencia de la reanudacion del servicio educativo ha sido muy positiva, pues se ha superado el 50 % de retorno de docentes a las escuelas. Dijo, por ejemplo, que en Cusco y Tacna se restableció servicio escolar al 100 %; en Arequipa al 90 %, en Piura al 95 %, en Lambayeque al 80 %, en Lima Metropolitana al 80 %; en La Libertad al 70 %, en el Callao al 65 %. “De los 3.5 millones que no tenían el servicio educativo ahora se ha reducido a dos millones 800,000 niños afectados.

Pasco, Junín y Huancavelica aún se mantienen con porcentajes mayores a 50 %”, remarcó. En otro, momento la ministra dijo que la política de diálogo con los maestros siempre está abierta, pero que las negociaciones en Lima ya se acabaron. También dijo que el Ministerio de Educación seguirá con las evaluaciones porque “no son negociables”.

(Fuente: Andina)

