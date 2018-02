Red Hat adquiere CoreOS y amplía su liderazgo en Kubernetes y contenedores

Con la adquisición de CoreOS, Red Hat redobla su apuesta en tecnología para ayudar a los clientes a diseñar, ejecutar y gestionar aplicaciones en contenedores en entornos híbridos.

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), el proveedor líder mundial de soluciones open source, anunció hoy que ha concretado un acuerdo definitivo para la adquisición de CoreOS, Inc., una empresa innovadora y líder en Kubernetes y soluciones de contenedores, por un valor de compra de USD 250 millones, sujeta a ciertos ajustes al momento del cierre que no se prevén que sean significativos.

La adquisición de CoreOS por parte de Red Hat promoverá su visión de empoderar a sus clientes para que diseñen cualquier aplicación y la implementen en cualquier entorno con la flexibilidad que brinda el open source. Al combinar las capacidades complementarias de CoreOS con la ya amplia cartera de Kubernetes y contenedores de Red Hat —que incluye Red Hat OpenShift—, la compañía apunta a acelerar aún más la adopción y el desarrollo de la plataforma de nube híbrida líder de la industria para cargas de trabajo de aplicaciones modernas.

A medida que las aplicaciones se trasladan a entornos híbridos y de nubes múltiples, son cada vez más las organizaciones que utilizan los contenedores para diseñar, implementar y trasladar aplicaciones más fácilmente a la nube o entre nubes. IDC destacó, “Se están logrando avances significativos en la adopción, simplificación y portabilidad de la nube. La demanda de nubes continúa en alza y las empresas hoy prevén que las arquitecturas de nube dominarán sus gastos en los años venideros. Ante la creciente sofisticación de los contenedores, los clientes recurren a los proveedores de sus plataformas de aplicaciones para solicitar asesoramiento en el uso de contenedores para encarar la transición y ampliar las actuales aplicaciones de producción para que sean útiles en una nube pública o privada.

Paul Cormier, Presidente de Productos y Tecnologías, Red Hat

“La próxima era de la tecnología es impulsada por las aplicaciones basadas en contenedores que abarcan entornos de nubes híbridas y nubes múltiples, incluidas las plataformas físicas, virtuales, de nubes privadas y nubes públicas. Kubernetes, los contenedores y Linux forman el núcleo de esta transformación y, al igual que Red Hat, CoreOS ha sido líder en las comunidades de desarrollo open source que apoyan estas innovaciones y su tarea por acercar un Kubernetes de clase empresarial a los clientes. Creemos que esta adquisición consolida a Red Hat como piedra angular de la implementación de nubes híbridas y aplicaciones modernas.”

CoreOS fue fundada en el año 2013 con el objetivo de diseñar y proveer infraestructuras a organizaciones de todos los tamaños que tuvieran el objetivo de replicar a las grandes compañías de software, aplicar parches en servidores en forma automática y ayudar a resolver problemas como el tiempo inactivo, la seguridad y la resiliencia. Desde su trabajo inicial de popularizar los sistemas operativos Linux optimizados para contenedores, CoreOS ha logrado una excelente reputación como líder defensor de tecnologías galardonadas que facilitan la amplia adopción de aplicaciones en contenedores escalables y resilientes.

CoreOS es el creador de CoreOS Tectonic, una plataforma Kubernetes para las empresas que proporciona operaciones automatizadas, admite la portabilidad entre proveedores de nubes privadas y públicas y se basa en software open source. También ofrece CoreOS Quay, un registro de contenedores empresariales. CoreOS también es reconocida por ayudar a fomentar muchas de las innovaciones open source que constituyen el eje de las aplicaciones en contenedores, entre ellas: Kubernetes, de la cual es uno de los principales colaboradores; Container Linux, una distribución de Linux creada y mantenida por CoreOS que automatiza las actualizaciones de software y ejecuta en contenedores; etcd, el almacén de datos distribuidos de Kubernetes; y rkt, un motor de contenedores de aplicaciones donado a la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), que ayudó a impulsar el actual estándar de la Iniciativa de Contenedores Abiertos (OCI, por su sigla en inglés).

Red Hat fue uno de los primeros en adoptar los contenedores y su orquestación. Ha efectuado grandes aportes a las comunidades open source relacionadas, entre ellas, Kubernetes, de la cual es el segundo colaborador más importante después de Google. Red Hat también se destaca por hacer posible que organizaciones de todas partes del mundo adopten aplicaciones basadas en contenedores, incluido su trabajo con Red Hat OpenShift, la plataforma Kubernetes empresarial más completa de la industria. A partir de esta combinación de Red Hat y CoreOS, Red Hat amplía su liderazgo tanto en las soluciones de la comunidad de desarrollo como en las basadas en contenedores empresariales.

