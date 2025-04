Reconocido artista e ingeniero brindará charla gratuita sobre la conexión entre arte y ciencia

Este espacio nos invita a reflexionar sobre la generación que somos y las que vienen durante el Open Day 2022.

Somos seres digitales con un código genético que nos hace únicos. ¿Y qué nos deparará el futuro? ¿Seremos repetibles biológicamente a través de la clonación o con artilugios digitales o cuánticos? Estas son interrogantes que Joaquín Fargas, argentino apasionado por la simbiosis entre la ciencia, tecnología y arte; responderá en una nueva versión virtual del Open Day 2022 que organiza la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) este miércoles 9 de febrero.

Fargas ofrecerá una charla gratuita online denominada “Diálogos con la generación cuántica» (9:10 a.m. a 10:00 a.m.), que nos hará reflexionar sobre la generación que somos y las que vienen; y luego brindará un taller, con cupos limitados, acerca de la «La Naturaleza de nuestra naturaleza» (11:00 a.m.), dónde nos ayudará a comprender la construcción de biosferas y el funcionamiento básico de nuestro ecosistema.

Desde 1988, el artista propala conocimiento de Ciencia y Tecnología; en 1990, fundó el Centro Científico Tecnológico Interactivo que sirve para brindar apoyo en la enseñanza de niños y adultos en temas como física, química, biología, medio ambiente, robótica e informática, de una manera creativa e interactiva. Entre el 2010 y 2013, Vargas fue director de Popularización de la Ciencia y tecnología para América Latina y el Caribe de UNESCO.

Finalmente, el público a nivel nacional conocerá la propuesta educativa que tiene UTEC en sus doce carreras y tendrán la oportunidad de asistir a los eventos Career Talks, Demo Garage, charlas y talleres para niños y grandes.