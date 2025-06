¿Qué opinan los padres peruanos sobre la educación escolar de sus hijos y su futuro? Estudio lo revela

Según el estudio “Barómetro de la Educación 2023” de Smartick, un 98% de padres peruanos considera que si sus hijos dominan las matemáticas podrán conseguir mejores oportunidades laborales en el futuro.

¿Qué opinan los padres peruanos sobre la educación escolar que reciben sus hijos? Para saberlo, Smartick, plataforma educativa online para niños, en alianza con expertos de universidades de Oviedo, Málaga y Autónoma de Madrid, presentaron los resultados del “Barómetro de la Educación 2023”. En el estudio participaron 9,300 padres con hijos entre 6 y 14 años de Colombia, Chile, México, España y Perú.

Una de sus principales conclusiones es que un 45% de los padres peruanos que sentían temor o rechazo a los números en su etapa escolar, tienen problemas para motivar y ayudar a sus hijos con las matemáticas. Sin embargo, 9 de cada 10 padres consideran que las matemáticas son fundamentales en la educación de sus hijos. A continuación, el experto Javier Arroyo, de Smartick, nos explica las principales conclusiones del estudio respecto a nuestro país: