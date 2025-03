¿Qué es la flurona? El raro caso de doble infección de covid-19 y gripe

Mientras el mundo batalla contra ómicron, una mujer en Israel ha sido diagnosticada con gripe y covid-19 a la vez.

La doble infección es un nuevo capítulo en la pandemia de la covid-19.

Israel ha registrado el primer caso de una rara mezcla de dos enfermedades, la gripe y el coronavirus, denominada «flurona». Según los informes locales, se trata de una joven embarazada sin vacunar. La mujer fue dada de alta el pasado 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves derivados de esta doble infección, añadió el digital Times of Israel.

Algunos informes sugieren que este es el primer caso doble en el mundo, pero otros informes de pacientes con gripe y COVID-19 aparecieron en Estados Unidos durante el primer año de pandemia de coronavirus.

Expertos del Ministerio de Sanidad creen que hay casos similares, todavía no identificados, cuando el país registra casi dos mil personas hospitalizadas por gripe, al tiempo que aumentan los positivos de coronavirus por la variante ómicron.

Elevado riesgo para la población

La circulación de los virus de la gripe y de COVID-19 a la vez preocupa por el elevado riesgo para la población, sobre todo vulnerable, ya que las dos enfermedades afectan al sistema respiratorio superior, alertan los expertos.

«Hoy, estamos viendo casos tanto de coronavirus como de gripe que están comenzando a asomar la cabeza. Estamos viendo cada vez más mujeres embarazadas con gripe», declaró al digital Ynet el director del Departamento de Ginecología de los hospitales, Arnon Vizhnitser.

Israel comenzó a administrar las cuartas vacunas a personas con sistemas inmunitarios comprometidos para frenar la propagación de la variante ómicron, según informó The Times of Israel.

El país levantó en abril la obligación de llevar máscaras al aire libre, haciéndolas obligatorias sólo para las grandes reuniones, y los casos han aumentado constantemente.

Los datos del Ministerio de Sanidad indican que hasta el viernes se habían registrado 5.000 casos. Desde el inicio de la pandemia se han registrado 1.376.256 infecciones y 8.243 muertes relacionadas con el coronavirus en Israel. El jueves, el jefe del grupo de trabajo del ejército sobre el coronavirus advirtió que el sistema sanitario se «colapsaría» con la propagación de ómicron, según Haaretz.

España detecta los primeros casos de flurona

Por su parte, la región española de Cataluña ha identificado los primeros casos de flurona, aunque son pocos y no presentan una evolución más grave que el contagio solo con coronavirus.

«Tenemos algún que otro caso, pero sin que represente una diferencia respecto a los otros; son pocos, son anecdóticos y no tienen más relevancia», explicó este lunes la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, en una rueda de prensa.

Si bien no es lo más frecuente, en un momento de alta circulación de virus puede producirse una coexistencia de dos patógenos en un cuerpo, explicó la doctora, aunque insistió que no se ha observado que sean casos más graves.

Lo que sí preocupa a Craywinckel es la «saturación» del sistema sanitario por los casos de covid, que se traduce en un constante incremento de pacientes hospitalizados y de atendidos en las unidades de cuidados intensivos (ucis), así como de la mortalidad.

«No sé si el pico (de contagios) será en una semana, dos o tres, pero no hemos llegado y esto nos preocupa; nos quedan días de ingresos y críticos», advirtió.

España sufre una sexta ola de coronavirus especialmente virulenta, con una incidencia media de 1.775,27 nuevos infectados por cien mil habitantes en 14 días, según los últimos datos nacionales, publicados el jueves pasado, y que serán actualizado este lunes, tras las celebraciones de Año Nuevo.

Los enfermos más graves superan el 19 % de las camas de las ucis, con la situación más preocupante en Cataluña, donde sobrepasan el 37%.

Fuente: Agencia Andina