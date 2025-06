Qatar 2022: Carrillo y Trauco llegan a Lima para sumarse a la selección peruana

André Carrillo y Miguel Trauco llegaron a Lima esta noche y mañana domingo se incorporarán a los entrenamientos de la selección peruana de fútbol en el complejo deportivo de la Videna, con miras a los partidos frente a Uruguay y Paraguay, buscando la clasificación al Mundial Qatar 2022.

Ambos futbolistas se suman a los otros jugadores que en días previos llegaron del extranjero, como es el caso de Wilder Cartagena, Raziel García y Christian Cueva.

El primero en llegar la noche de hoy fue André Carrillo, quien brindó algunas declaraciones sobre los trascendentales encuentros que jugará Perú ante Uruguay (24 de marzo en Montevideo) y Paraguay (29 de marzo en Lima).

“Vamos a darlo todo por la selección, para ir directo al Mundial. Me siento bien en mi nueva posición, no me lo esperaba. Estoy contento”, señaló Carrillo.

“(Uruguay) es una selección, como todos saben, que tiene muy buenas piezas y tiene muy buenos jugadores en grandes clubes. Pero esto es un deporte de equipo”, agregó.

Luego, alrededor de las 9 de la noche, Miguel Trauco arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, procedente de Francia, pero no declaró para los medios de prensa.

Para mañana se espera la llegada a nuestro país de Pedro Gallese, Alexander Callens, Edison Flores y Gianluca Lapadula, con quienes ya casi se completaría la lista de futbolistas convocados por el técnico Ricardo Gareca.

La selección peruana tiene 21 puntos y está en el quinto puesto (zona de repechaje) en las eliminatorias sudamericanas. En tanto Uruguay cuenta con 22 unidades y se sitúa en el cuarto lugar.

Fuente: Agencia Andina