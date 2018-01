Propuesta de Pacto por la Salud recibe respaldo de Federación Médica Peruana

Nuevo Presidente de Federación Médica Peruana, Danilo Salazar anunció que se sumará a la iniciativa ministerial.

Titular del Sector enfatizó que trabajará para lograr un trato humanizado para el paciente y velará por remuneración justa del personal.

La propuesta de pacto por la salud para mejorar los servicios y atención a los pacientes, planteada por el ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas, recibió el respaldo de los representantes del gremio médico durante la ceremonia de juramentación de la nueva junta directiva de la Federación Médica Peruana (FMP) para el periodo 2017-2019.

Tras felicitar al Dr. Danilo Salazar, flamante presidente de la FMP, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) manifestó que se siente muy identificado con el gremio médico porque también ha sido participe de las jornadas de lucha y los invitó a sumarse al pacto porque dijo estar convencido de que los médicos saben lo que se tiene que hacer para mejorar la salud en el país. “No tenemos una carta bajo la manga, lo que necesitamos es sentarnos en la mesa y trabajar en lo que he denominado el pacto por la salud”, subrayó.

“No vamos a ser pretenciosos en decir que haremos una reforma. Lo que tenemos que hacer es lo que ya sabemos, pero a través de un pacto. Si lo resultados son adecuados, si todo lo hacemos juntos, podemos decir que todos fuimos partícipes de ese cambio. Tenemos mucha tarea por hacer”, precisó.

En otro momento enfatizó que si bien se reclama un trato humanizado para el paciente, también se reclama una remuneración justa para el recurso humano en salud. “Yo me pongo de lado de ustedes porque no dejaré jamás de ser médico. El cargo de ministro de Estado es temporal y cada mañana que llego al Minsa es para mí como el primer día y al salir lo hago como si fuera el último día de mi gestión, por eso no me va afectar cuando deje de ser ministro porque seguiré siendo médico y estaré al lado de la FMP”, puntualizó.

RESPALDO GREMIAL

El flamante presidente de la FMP, Dr. Danilo Salazar expresó su respaldo a la gestión del ministro Salinas Rivas e indicó que se sumará al denominado pacto por la salud. No obstante advirtió que también se va a mantener vigilante para el cumplimiento de sus acuerdos.

En tanto, los representantes del Colegio Médico del Perú (CMP), los consejos regionales, directores de hospitales e institutos especializados de salud también manifestaron su respaldo al llamado que hizo el ministro del Salud.

En la ceremonia también participaron el Congresista de la República, Dr. Segundo Tapia y el past president de la FMP, Godofredo Talavera.

