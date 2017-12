Proponen que pacientes de enfermedades terminales retiren fondos AFP

Proyecto de ley plantea posibilidad de retirar el 50% más la rentabilidad

Los pacientes con enfermedades terminales o que hayan visto reducidas sus expectativas de vida por esa causa podrán solicitar la devolución de hasta el 50 % de sus aportes al sistema privado de pensiones, de prosperar un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República.

La iniciativa, cuyo autor es el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén, propone modificar el Artículo 42-A del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

Según la propuesta, una comisión médica evaluadora de una Entidad Prestadora de Salud (EPS), de Essalud o del Ministerio de Salud, a elección del afiliado, deberá acreditar la dolencia de la persona que desee acogerse a este beneficio. Con ello se busca simplificar este procedimiento.

La jubilación anticipada o la devolución del 50% de los aportes procederá no obstante el afiliado no reúna los requisitos señalados en el artículo 42 de la citada ley y siempre y cuando no pueda acceder a una pensión de invalidez.

Asimismo, el afiliado podrá solicitar la devolución del 50% de los aportes más su rentabilidad.

En su fundamentación, el texto de la propuesta normativa señala que el objetivo es permitir a las personas que padezcan una enfermedad terminal, como el cáncer por ejemplo, llevar una vida digna, así como brindar protección a las personas afectadas por una dolencia, por ser un sector vulnerable de la población.

Los fondos de estas personas invertidos por las Administradoras de Pensiones (AFP) permitirían que este sector de la población garantice su calidad de vida, a pesar de la enfermedad.

En ese sentido, la propuesta se basa en el artículo 1 de la Constitución Política, según el cual el fin supremo del Estado es la persona humana su dignidad.

