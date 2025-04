Primer Salón Contemporáneo de Arte-Cajamarca 2022

Se presenta en la Sala Campo Santo del Conjunto Monumental Belén, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca-DDC, coordinación/gestión con la Galería Waka y Rina Zamalloa Yepes/Gestora Cultural.

Este primer salón, trata de una importante acción de promoción y difusión de la producción cultural a través de la convocatoria dirigidas a este diverso camino hacia la modernidad artística, exposición donde se presentan 33 artistas plásticos y visuales: Blanca Gallardo, Berthi Vásquez, Rols Carrera, Yeltsin Guzmán, Pedro Guzmán, Elmer Ayay, Idelson Cisneros, Cristbond Just Saavedra, Duver Chuquiruna, William Goicochea, Víctor Amado Portal, Edwin Izquierdo, Max Malaver, Juan Terán, Juan José Silva, Eduardo Espinoza, Felipe Escalante, Pascual Mogollón, Sergio Aranda, Amarildo Obeso, Joselito Sabogal, Juan Carlos Torres, Mila Rispa, Juan Pedro Egoavil, Juan Carlos Ñañake, Aidee Sotomayor, Agustín Rojas Baca, Alberto Cueva, Persi Izquierdo, Pablo Ramirez, Eugenio Cohaila, Luis Alarcón y el maestro Enrique Galdos Rivas. Entre los expositores encontramos maestros, artistas con exposiciones internacionales y nacionales, medallas de oro y plata y jóvenes valores y maestros de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Mario Urteaga Alvarado” de Cajamarca, quienes presentan obras de diferentes técnicas, formatos, temáticas y soportes, dando paso a la creación y a la retroalimentación entre sus pares, muchos de los artistas participantes proceden de diferentes departamentos y ciudades: Piura, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Tacna, Lima, Amazonas y Cajamarca, donde la modernidad se une a la tradicional, no a un estilo más sino a una sucesión de manifestaciones artísticas que tienen como común denominador el deseo de modernidad, de cambio, de ruptura, de perfección formal y de armonía, realizando cuadros con una mayor libertad y no preseleccionar el tema.

“El arte contemporáneo, presenta nuevas narrativas y experiencias que hablan del momento presente, mediante el estudio crítico del pasado común, tienen una relación crítica con su tiempo y también con el pasado inmediato, ya que están obligados a releerlo e interpretarlo constantemente sin abandonar su identidad, al que el público está invitado para presenciar experimentos, porque la historia de las tendencias artísticas contemporáneas y su conexión con el mundo real están siempre en proceso de ser escrita y es siempre discutible, que propone analizar y discutir (p. Rina Zamalloa)”.

Con el concepto de modernidad como hilo conductor, el discurso expositivo parte de la definición realizada: “la modernidad… trata de desprender de la moda lo que ésta pueda contener de poético en lo histórico, de extraer lo eterno de lo transitorio (p. Baudelaire)”.