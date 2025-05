Presupuesto Salud 2023: expertos recomiendan no descuidar transformación digital y atención contra violencia a la mujer

● A tres meses de finalizar el 2022, se ha ejecutado el 56% de lo destinado a salud, según el portal de consulta amigable del MEF.

● En el 2023 se invertirá más en equipos e infraestructura.

El proyecto de ley de presupuesto 2023 considera para el sector Salud un gasto anual de S/ 24, 769 millones, un 8% más que el presente año. De acuerdo a un análisis de Kero Lab, laboratorio de políticas públicas de Roche, este prioriza el desarrollo infantil temprano, los cuidados materno neonatales y la lucha contra el cáncer.

“Es grato saber que el presupuesto en salud se ha incrementado en 8% y que uno de los motivos es la atención del cáncer, pero no debemos perder de vista otros aspectos relevantes como la transformación digital. A diferencia de los cuatro años anteriores, no se ha considerado una partida para la implementación de las Historias Clínicas Electrónicas (HCE). Las HCE permitirían unificar los antecedentes de los pacientes del Minsa, EsSalud y de las clínicas privadas, y por ende podrían ser atendidos en cualquier centro sin necesidad de volver a hacerse (y pagar) exámenes en cada uno de manera aislada. Esto mejoraría la prestación de servicios en gran medida, haciéndola no solo más eficiente, sino más orientada a cuidar a los pacientes y sus familias”, comentó Martín Soto Florián, director de Kero Lab.

Por otro lado, solo se tiene contemplado S/ 25 millones dirigidos al Ministerio de Salud para atender casos de violencia contra la mujer. En lo que va del 2022, los Centros de Emergencia Mujer han atendido cerca de 93 mil casos, de los cuales más de la mitad son denuncias por violencia física o sexual, lo cual requiere una atención integral que incluya a nuestro sistema de salud.

A tres meses de finalizar el año, los recursos destinados a salud en el 2022 alcanzan poco más de la mitad de su ejecución. “Es habitual que al final se alcance un uso del 90% y aunque parezca poco, ese 10% faltante, representa entre S/ 2,500 y S/4,000 millones que pudieron ser usados para cuidar la vida de las personas, acelerar la transformación digital o para brindar servicios en casos que ameriten atención de salud a la mujer por casos de violencia. Desde Kero Lab consideramos que esto no debe pasar desapercibido y merece ser atendido con la respectiva diligencia”, remarcó el director de Kero Lab.

Para Kero Lab el presupuesto asignado para el desarrollo infantil temprano, la salud materno neonatal y la atención del cáncer, refleja un esfuerzo público debido a los escasos recursos disponibles. Es importante considerar que entre 2019 y el 2023 el presupuesto aumentó en S/ 6,552 millones. Esto debería también acompañarse de una mayor eficiencia en su uso.

Los recursos para la lucha contra el cáncer en 2023

La inversión destinada a combatir la primera causa de muerte en el país, aumentó en 107%, llegando a S/ 1,048 millones para el próximo año. Los fondos priorizarán el tratamiento del cáncer.

de mama y de leucemia. En cuanto a los recursos destinados para implementar la nueva Ley del Cáncer, se concentrarán los esfuerzos en el mantenimiento de los servicios oncológicos de hospitales y en la compra de productos, dispositivos y tratamientos médicos.

Se reconoce que en salud se ha realizado una asignación de recursos responsable, priorizando el cáncer y el equipamiento e infraestructura sobre el gasto en remuneraciones, dentro de un contexto complicado por la baja recaudación de impuestos y el déficit de presupuesto. No obstante, se recomienda no descuidar la transformación digital del sector, la atención en salud de la mujer y hacer seguimiento a las nuevas gestiones de las regiones, que contarán con mayores recursos para sus servicios oncológicos.