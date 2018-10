Presidente Vizcarra: no voy a permitir amenazas del fiscal Chávarry ni de nadie

No es merecedor de este cargo, añadió

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó hoy que no permitirá amenazas provenientes del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, al manifestar que tiene una trayectoria intachable en la actividad pública y privada.

En entrevista con “Perú21”, el Jefe del Estado señaló que un titular del Ministerio Público que use su cargo para amenazar, no solo al Presidente, sino al ciudadano, no es merecedor de dicha autoridad.

“Si tiene algo que hacer, que proceda. ¿Pero que amenace? No voy a permitir amenazas de él ni de nadie. Nosotros tenemos una trayectoria intachable, en la actividad pública y privada. Podemos tener virtudes y defectos, como todo ser humano, pero todos saben que la honestidad es una de mis virtudes”, afirmó.

En ese sentido, refirió que el fiscal de la Nación “está aprovechándose del cargo” y con esa actitud “está demostrando que no es una persona idónea para el puesto”.

El Mandatario recordó que existe una lista de quiénes son los integrantes de los Cuellos Blancos del Puerto, organización criminal vinculada con diversas autoridades judiciales en el Callao, donde está incluido Pedro Chávarry.

“El Ministerio Público es sumamente respetable, está integrado por fiscales honestos. ¿Por qué debe ser liderado por alguien que no genera confianza? Ese es nuestro análisis. Además, fiscales de distintas regiones le han pedido a Chávarry que dé un paso al costado. Entonces, si las propias fiscalías lo incluyen en la organización criminal, ¿no le correspondería dar un paso al costado?”, añadió.

Sobre las denuncias anunciadas por el fiscal de la Nación, a través de un mensaje de Twitter, el presidente Vizcarra aseguró que se allanaría a los procesos, como el caso del aeropuerto Chinchero, en el Cusco.

“Que se investigue, no tengo inconvenientes, porque todo lo que hemos hecho está regido por las normas y procedimientos”, precisó.

Hinostroza

En otro momento, expresó su confianza en que mañana el pleno del Congreso le imputará al suspendido juez supremo César Hinostroza el presunto delito de pertenencia a una organización criminal.

“Es lo que corresponde. Creo que la mayoría de los peruanos sabe que una organización criminal ha sido desenmascarada por dos valerosas fiscales, que han hecho una prolija investigación de delincuentes y que finalmente han catalogado esta organización de los Cuellos Blancos…”, dijo.

Por ello, el Jefe del Estado sostuvo que deben darse facilidades a la Fiscalía para que profundice dicha investigación, por lo que el Congreso “no puede ser una traba para eso”.

“Estoy seguro de que los congresistas, basados en lo que ya han investigado, tomarán la decisión que corresponde”, agregó.

