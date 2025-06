Presidente Sagasti pide al Congreso tener pronto una ley de promoción agraria

El presidente de la República, Francisco Sagasti, pidió hoy al Congreso tener pronto la nueva ley de promoción agraria e indicó que los ministros de Economía y Finanzas, Agricultura y Trabajo apoyarán en esta labor.

“Apoyaremos al Congreso, en la medida de lo posible, con toda la información que necesiten, con todo nuestro esfuerzo y espero que lo hagan en los próximos dos días”, señaló en radio Exitosa.

El mandatario dijo que es responsabilidad del Parlamento hacer las leyes y deben cumplir con su función “sin pasarle la pelota al Ejecutivo”.

“Nosotros, conscientes de la responsabilidad del Congreso y del Ejecutivo, hemos puesto a tres ministros a conversar continuamente con la comisión especial que hizo proyecto de ley y el dictamen, dando información y datos”, refirió.

Precisó que hoy acudirán al Congreso los ministros de Economía y Finanzas, de Agricultura y Trabajo para apoyar a la Comisión de Economía y seguir conversando, porque esa es la labor del Ejecutivo.

Consideró que una solución a la protesta de los trabajadores de las agroexportadoras es que, en primer lugar, se apruebe lo más pronto posible la ley que atienda el sueldo de los trabajadores, un tema que seguramente no contentará a los empresarios y los trabajadores.

En ese sentido, pidió a los trabajadores y empresarios buscar un punto medio para hacer viable la agroexportación en las medianas y pequeñas empresas, porque hay miles de puestos de trabajo generados en este sector, principalmente para mujeres, muchas de ellas jefas de familia.

El mandatario refirió que la agroexportación hay empresas grandes, medianas y pequeñas empresas que tienen una diferenciación en cuanto a su producción y rentabilidad, características que debe ser recogida en la nueva ley de promoción agraria.

“Los agroexportadores no todo son grandes, hay medianos que producen mango, palta, café, cacao, kion que no gana mucho, son los que con mucho esfuerzo construyen empresa, mejoran su producción y no han sido atendidos lo suficiente por el Estado”, apuntó.

Fuente: Agencia Andina