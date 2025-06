Presidente de Comisión de RREE envía carta de protesta por intromisión en los asuntos internos del Perú

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, envió hoy al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados del Reino de España, Pau Marí-Klose, una comunicación de mortificación y protesta formal por maltrato e intromisión en los asuntos internos del Perú.

El congresista Bustamante se refiere específicamente al comportamiento que tuvo el diputado de Podemos, Antón Gómez Reino, en la reunión protocolar que realizó la delegación del Parlamento peruano, presidida por la titular del Congreso, Maricarmen Alva Prieto, con un grupo de diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español.

En esa reunión -del 1 de diciembre- el diputado Gómez Reino infirió más de un maltrato conferido a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto.

«Luego de nuestra visita, contemplé elevar una nota de protesta de manera inmediata, pero no lo hice para evitar crear un incidente diplomático que preferí dejar pasar dado el nivel de amistad entre nuestros países. Decidí considerar el comportamiento del diputado Gómez Reino como un exabrupto pasajero», sigue relatando el congresista Bustamante.

«Luego de que retornamos al Perú, el diputado Gómez Reino ha ofrecido múltiples declaraciones a medios de prensa del Perú y usando sus redes sociales, atacando a la presidenta del Congreso, acusándola falsamente de haber solicitado apoyo para destituir (vacar) al presidente de la República y de haber llamado ilegítimo al gobierno del presidente Castillo y otras falsedades», continúa el congresista Bustamante en la misiva.

«Como le consta a usted y a todos los que estuvimos presentes en dicha reunión, ello no fue así. Lo que hizo la presidenta del Congreso fue explicar la tensa situación política interna de nuestro país para beneficio y conocimiento de los colegas españoles presentes. Si el diputado Gómez Reino tiene problemas de audición o de comprensión de lenguaje, ello no lo autoriza a mentir», afirma el congresista.

Bustamante concluye su comunicación de «extrema y profunda protesta», afirmando su oposición al progreso de una proposición de ley o moción en nombre del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, «que pretende tratar a la República del Perú como si fuese una colonia y no una nación soberana e independiente «.

«De aprobarse -concluye la misiva- esta trasgresión al derecho internacional y las normas de buen comportamiento entre países amigos, verá usted que, además de dañarse seriamente las relaciones entre los parlamentos de España y Perú- quizás en el Perú comenzaremos los peruanos a pronunciarnos mediáticamente sobre temas tales como Cataluña, el país vasco, la Realeza de España o hasta Gibraltar».