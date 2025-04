Presidente Castillo: Respetamos la institucionalidad del país, la constitución y el equilibrio de poderes

Pidió mesura a las voces que exigen cerrar el Congreso de la República.

El presidente de la República, Pedro Castillo, reafirmó hoy el compromiso de su gobierno de fortalecer la institucionalidad del país, respetar la Constitución y mantener el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde la Plaza de Armas de Bagua Grande, en la provincia de Utcubamba (Amazonas), el jefe de Estado pidió mesura a las voces que exigían un cierre del Parlamento.

En esa línea, recordó que el Congreso también tiene poco tiempo de gestión, por lo que es fundamental darle el espacio necesario para que trabajen en beneficio del pueblo. “Somos respetuosos de las instituciones y somos respetuosos de la Constitución hasta que este mismo pueblo lo decida”, enfatizó.

En paralelo a la visita del mandatario a Bagua Grande, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, acude al Congreso de la República para pedir el voto de confianza. Al respecto, el presidente Castillo pidió al Parlamento pensar en el pueblo antes

que en otros intereses, toda vez que tiene una responsabilidad con el país.

“Yo insto desde aquí, desde Bagua Grande, al Congreso de la República para que pensemos en el país de manera conjunta y hagamos una sola agenda, una agenda Perú, que nos permita trabajar por los pueblos sin distraernos en otras cosas”, remarcó.

Asimismo, agradeció a la población de Bagua Grande por darle la oportunidad de trabajar por el país, por la juventud y los agricultores de todo el territorio nacional.

“Leales siempre, traidores nunca. No solamente he venido para ver las obras de agua, me voy a quedar en Utcubamba para atender algunas comisiones y escuchar sus reclamos”, puntualizó.

Durante esta actividad, el mandatario fue declarado huésped ilustre y condecorado con la medalla de la ciudad.