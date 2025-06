Presidente Castillo afirma que se someterá a la justicia y al debido proceso

En Mensaje a la Nación desde el Congreso de la República.

El presidente Pedro Castillo aseveró que se someterá a la justicia y al debido proceso, al ratificar su respaldo al trabajo que realizan el Ministerio Público y el Poder Judicial.

«Aun cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende a la majestad de la Presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática», señaló el Mandatario durante el Mensaje a la Nación en el Congreso por Fiestas Patrias.

«Mi deber es decir siempre la verdad», puntualizó el Jefe del Estado, tras mencionar que quienes quieren incriminarlo se van a cansar de buscar pruebas porque no las hay.

Según remarcó, el Gobierno hará todos los esfuerzos para devolver la confianza a la población en el sistema de justicia, aun cuando desde los poderes fácticos y algunos sectores existe un empeño por minar su gestión.

«Juré por Dios y la Patria servir al país, los insultos y la burlas no me harán retroceder; al contrario, fortalecerán mi convicción de que nos recuperaremos de la crisis que nos azota, porque ante todo está el país», dijo.

Castillo Terrones recordó que hace un año inició su gestión rodeado de presagios negativos por parte de sectores conservadores que no querían cambios ni justicia social, pero el Gobierno avanza respondiendo a la confianza de quienes votaron por él en las elecciones generales del 2021.

Refirió, además, que se le acusó sin ninguna prueba.

«He recibido una bofetada de aquellos que no aceptaron perder por el voto del pueblo peruano. En este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino que voy a extender la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo, a partir de los objetivos nacionales de desarrollo», enfatizó.

Admitió que cometió errores con algunas designaciones y la confianza depositada a quienes luego se aprovecharon, actuando de forma contraria a los principios, valores y la dignidad.

«Reconozco el trabajo que se hace desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque padecemos una sed ancestral de justicia que debe impartirse sin distinción de ideología y colores políticos», enfatizó.

Al inicio de su mensaje, el Jefe del Estado pidió un minuto de silencio en memoria de los peruanos que fallecieron debido a la pandemia del covid-19.

Fuente: Agencia Andina