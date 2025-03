Presidenta Dina Boluarte se presenta ante Consejo Permanente de la OEA

En forma virtual

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra una sesión protocolar donde recibe a la Presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte Zegarra.

La audiencia, que se desarrolló desde pasadas las 14:30 horas (19:30 GMT), se realizó en el Salón de las Américas de la sede del organismo hemisférico en Washington D. C. (Estados Unidos), siendo la presentación de la Mandataria peruana será de forma virtual.

Asimismo, se informa que la sesión fue transmitida en directo a través de la página web del organismo, así como a través de sus cuentas de Facebook y YouTube oficiales.

Además refieren que esta transmisión podrá verse con interpretación en español, inglés, francés y portugués.

Informar la verdad

En la víspera, en una conferencia de prensa con la prensa extranjera, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que hoy se presentaría ante la OEA, adonde fue invitada para informar sobre lo ocurrido en Perú por las protestas en diversas regiones.

«Mañana (hoy) me presentaré ante la OEA para informar con la verdad, el Gobierno peruano y menos Dina Boluarte tienen algo que esconder, siempre he hablado con la verdad, mirando al frente a mis hermanos y hermanas, son 50 personas fallecidas en estos actos de protestas, me duele, como mujer, madre e hija, me duele», indicó.

Presidenta Boluarte: «El derecho a la protesta no puede socavar la institucionalidad»

La presidenta Dina Boluarte señaló esta tarde que el legítimo derecho a la protesta no puede socavar las bases de institucionalidad y la convivencia pacífica.

Durante su presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que el Gobierno peruano lamenta la irreparable pérdida de vidas humanas durante las últimas protestas y que estas no pueden quedar impunes.

La jefa de Estado manifestó que son conscientes de las demandas insatisfechas de la población en más de 200 años de vida republicana, las cuales han motivado las movilizaciones en diferentes partes del país.

“Ese legítimo derecho de protesta, no obstante, no puede significar que se permita socavar la institucionalidad democrática y la convivencia pacífica entre peruanos”, sostuvo la presidenta Dina Boluarte.

De otro lado, señaló que su Gobierno presentó el proyecto de adelanto de elecciones ante el Congreso para que la población renueve sus autoridades con la más amplia apertura democrática y además porque es un pedido de quienes están protestando.

«Estamos decididos a concretar ese compromiso para brindar a los más de 33 millones de peruanos y peruanas la oportunidad de decidir su destino, tarea en la cual deben participar todas las fuerzas políticas y sociales, pues está en juego el futuro y la estabilidad de nuestro país», expresó la mandataria.

Fuente: Agencia Andina