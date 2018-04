Presetan la All New Chevrolet Colorado 2018

Chevrolet presento su nuevo vehículo diseñado para convertirse en el aliado de los caminos difíciles. Se trata de la nueva All New Chevrolet Colorado 2018, una pick up preparada para demostrar su alto rendimiento hasta el final del recorrido.

Con un diseño robusto y un potente motor turbo Diesel Intercooler (2.8 litros, 197 HP y 440 Nm de torque), la nueva Colorado se convierte en sinónimo de fuerza y potencia.

“Presentamos una máquina preparada para superar todo reto, pero también con tecnología que garantiza la seguridad en cada recorrido. Sensores de alerta de colisión frontal y alerta de cambio de carril involuntario, además de doble airbag, frenos ABS, control de estabilidad, control de descenso y asistente de ascenso”, detalló Esteban Acosta, gerente general de GM Perú.

Además, esta nueva pickup, cuenta con el sistema de infoentretenimiento My Link, el cual permite que el conductor goce de todas las herramientas y aplicaciones de su smartphone como WhatsApp, Google Maps, Spotify y Waze, a través de bluetooth y comandos en el volante para que el conductor no pierda la vista del camino y tenga un manejo más cómodo y seguro. Todo esto proyectado en una pantalla touch de 7” u 8” dependiendo de la versión.

La nueva Colorado se encarga del camino para que tú te dediques a cumplir tus objetivos y eso gracias a su poderoso motor, múltiples elementos de seguridad y una estructura de chasis de alto nivel de rigidez con más de una tonelada de capacidad de carga. Además, cuenta con cámara de retroceso y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Con este nuevo lanzamiento la marca de GM busca ofrecer la mejor opción para la difícil geografía del Perú. El precio de la All New Chevrolet Colorado va desde los 34,490 hasta los 38,490 dólares.

