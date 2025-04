Presentan “Del amor y otros tiempos”

Nace Ragar Producciones SAC. Que tiene como fundador y director a Ramón García, con una trayectoria de 45 años como actor y con 30 años como docente de artes escénicas creando, desde este punto, El Taller Estudio de Formación Actoral – TEFA, el cuál continúa funcionando brindando la formación actoral que toda persona necesita para desarrollarse como artista. ¿Qué traemos? “Los Viernes de Ramón”, evento que ofrece espectáculos teatrales variados en distintos formatos: micro obras, teatro musical, comedia, drama, etc. Tiene como propósito presentar durante todos los viernes del año dichos espectáculos. ¿Cuál será nuestra primera temporada? En nuestra primera temporada venimos con la función teatral “Del Amor y Otras Cuestiones”, espectáculo que presenta cuatro micro obras en una sola función durante cuatro fechas: “Todavía queda mucho”, “La intrusa” y “Al cruzar la calle de Farhad Lak”; y “Un cierto Tic Tac” de Sebastián Salazar Bondy. Micro obras que nos cuentan sobre el amor de maneras distintas, hasta atípicas o quizá en algún caso más común de lo que podría ser. ¡¡¡Nuestro elenco!!! Está conformado con actores profesionales con una gran experiencia en teatro, cine y tv. Quienes a través de su talento y profesionalismo nos regalan grandes actuaciones en escena y de ese modo, a través de sus personajes, nos cuentan estas cuatro historias de forma verídica e impactante. En esta primera temporada veremos en escena a Nicolás Fantinato, Karin Morris, Johan Escalante, Alejandra Chávez, Raffaella Anselmi y Luis Guerrero en los distintos personajes que se pasean por las cuatro micro obras. ¡¡¡Falta poco ya!!! En el mes de febrero, estrenamos en Lima la primera temporada de Los Viernes de Ramón porque ni una pandemia nos detiene para seguir trabajando en cultura y ofrecer lo mejor de nosotros los artistas. Vamos este mes el 04, 11, 18 y 25 de febrero en el Teatro Barranco, Av. Grau 701 – Barranco. Las Entradas pueden adquirirlas a través de Joinnus o en la boletería del teatro

Fundador y director

Ramón García, actor, director y docente de teatro, cine y televisión con 45 años de experiencia actuando y 30 como docente. Egresado de la Universidad de Lima en la especialidad en Producción y Dirección de Cine y Televisión. Cursó estudios en ETUC (Escuela de Teatro de la Universidad Católica). Como coach en series de Discovery Channel. En Miniseries ha destacado en Las Vírgenes de la Cumbia I, Pide un Milagro, Vírgenes de la Cumbia II, Las aventuras de Paquete y Camote –Camino a casa, Aventuras de Navidad de Paquete y Camote, Golpe a Golpe, Chapulín el Dulce, El Gran Reto, Clave Uno y en su más reciente participación en la miniserie The Young Pope y The New Pope para HBO dirigida por el ganador del Óscar, Paolo Sorrentino, entre otros. En teatro ha actuado en más de 30 obras, siendo la última presentada Alma de Drag.