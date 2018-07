Presentan el Circo de Carlos Villagrán “Kiko” en Lima Norte

El entrañable Kiko, el niño más mimado de la Vecindad de El Chavo, no puede dejar de visitar nuestro país y nuevamente regresa a Lima desde el jueves 26 de julio con el Mega Circus que presenta el Circo de Carlos Villagrán “Kiko”.

El renovado espectáculo se ubicará en el Centro Comercial MegaPlaza, de Lima Norte, y es de talla internacional; algunos de los números de alta escuela que se presentarán son: alambristas en la cuerda floja, telas aéreas y malabaristas.

Y uno de los puntos más fuertes de la súper producción circense, denominada como el Tour del adiós, serán los Mentalistas de México, que impactarán a los espectadores con sus aciertos en vivo.

El Circo de Carlos Villagrán “Kiko” se presenta desde el jueves 26 de julio hasta el domingo 19 de agosto. Las entradas estarán a la venta en Teleticket y en la boletería del circo a precios de 25, 40, 60 y 80 soles.

Para el artista mexicano, el Perú es un punto indispensable en su recorrido circense: “Cuando me dicen para venir a Perú, ya me siento peruano. No es mentira, me siento paisano de ustedes”, ha comentado en reiteradas ocasiones.

