Policía Nacional incauta en Chorrillos más de 1.5 toneladas de marihuana procedente de Colombia

Ministro Chávarry destacó labor de inteligencia policial que logró la desarticulación de clan familiar dedicado a la microcomercialización de drogas.

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró incautar hoy más de una tonelada y media de marihuana «creepy», procedente de Colombia, al interior de una vivienda ubicada en el distrito de Chorrillos. La intervención terminó con la captura de tres integrantes de un clan familiar dedicado a la microcomercialización de la ilegal mercadería.

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry Estrada, lideró la presentación de resultados del operativo y destacó el trabajo articulado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, así como la labor de los efectivos policiales que día a día trabajan para combatir frontalmente el tráfico ilícito de drogas.

“Quiero felicitar el trabajo de la Dirandro por este duro golpe contra el narcotráfico. Además, hay que resaltar la presencia de un representante del Ministerio Público para supervisar y legalizar que esta intervención sea correcta y legal por parte de nuestra Policía Nacional”, enfatizó.

El titular del sector Interior agregó que la ilegal mercadería estuvo a punto de ser transportada y distribuida en todo el territorio peruano, pero gracias a una oportuna labor de inteligencia de los agentes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), se frenó la comercialización de la droga que procedía de Colombia y que habría ingresado al país por la frontera con Ecuador.

Durante la intervención también se hallaron dos motocicletas y una máscara que habrían servido para perpetrar otros hechos delictivos. Además, se encontraron municiones y materiales para el empaquetado de la droga.

Investigación de muertes en protestas



Chávarry Estrada aseguró que, desde el Ministerio del Interior (Mininter), se está exigiendo celeridad en las investigaciones en curso sobre la muerte de civiles durante las últimas protestas. Asimismo, remarcó que no blindará a ningún agente policial que resulte implicado o tenga responsabilidad en estos hechos.

“Hay una investigación sobre el particular y si ha habido, en cuanto a la muerte, alguna responsabilidad de algún policía de acuerdo con las investigaciones, nosotros no vamos a apañar estos casos. Vamos a denunciar, porque en nuestra conciencia quedaría una muerte y eso, como ministro, yo no lo voy a permitir”, aseveró el titular del Mininter.

A la presentación de resultados también asistieron el comandante general de la PNP, general de Policía Vicente Tiburcio; el director de la Dirandro, general PNP Deny Rodríguez; entre otras altas autoridades del Mininter y la PNP.