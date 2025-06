Poder Judicial evaluó cuestión previa planteada por Pedro Castillo

Juzgado anunció que expedirá resolución sobre pedido

El Poder Judicial evaluó este martes la cuestión previa planteada por el expresidente de la República Pedro Castillo para anular el proceso en su contra por el presunto delito de conspiración.

La defensa de Castillo, a cargo del abogado Eduardo Pachas, argumentó que presuntamente no se le realizó el antejuicio político debido durante el proceso de vacancia que impulsó el Congreso de la República el 7 de diciembre del 2022.

Asimismo alegó que no se consideró el derecho a la defensa de su defendido en el Parlamento Nacional.

«Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos por mi abogado defensor. Pero permítame agregar algo: primeramente que no he tenido antejuicio político. Segundo, no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político. Y tercero, que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso constitucional», dijo Castillo durante su intervención en la audiencia.

Pedro Castillo aseguró que no tiene planeado fugarse del país y que tampoco ha cometido delitos como robo o asesinato.

«No he matado, no he robado y no he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país. Nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país, porque he estado asumiendo el mandato más importante y más sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República», refirió.

Tras haber escuchado los argumentos de la defensa de Pedro Castillo y del Ministerio Público, el juez supremo Juan Carlos Checkley señaló que expedirá la resolución sobre el caso en el plazo de ley correspondiente.

Fuente: Agencia Andina