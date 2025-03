Pobreza se incrementa en el país y se retrocede en anemia y desnutrición crónica admite ministro de Desarrollo e Inclusión social

Ante comisión del Congreso

El incremento de la pobreza y el retroceso en temas de anemia y desnutrición crónica en el país, reconoció el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Javier Demartini Montes, durante su presentación ante la Comisión de Inclusión Social, presidida por el congresista Roberto Kamiche, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

Ante la referida comisión, el ministro Demartini Montes sostuvo que en temas de anemia y desnutrición crónica, hemos retrocedido. En el rubro de pobreza, lamentablemente las evaluaciones nos dicen que se ha incrementado en dos puntos; por ello el planteamiento es imprimir los programas con sentido de urgencia y acciones concretas.

Manifestó que la nueva mirada es realizar un trabajo conjunto con los gobiernos municipales y locales y estrategias territoriales, también priorizar una mirada a la pobreza de sectores urbanos, que hasta la fecha no han sido contemplados.

El titular del MIDIS presentó un nuevo enfoque de su cartera para enfrentar una mejor forma de distribución de los bonos y programas de inclusión social.

Expresó que no hay un grueso sector de ciudadanos que no acceden a ningún programa de contención o ayuda social, porque el enfoque anterior no los comprendía; a partir del 2023 se aplicará el concepto de pobreza multidimensional y con ello comprenderemos a la mayor población que necesita ser incluida en los programas del MIDIS,

BARRIDO CENSAL

Dijo que a la fecha las intervenciones del MIDIS fueron en zonas rurales (andinas y selva) se plantea hoy realizar un barrido censal, que nos permita tener un registro social adecuado, sincerando brechas tangibles. Es importante visibilizar a los pobres que a la fecha fueron invisibles por un tema de focalización de pobreza que no los incluía. Con la información censal que se obtenga se iniciarán los programas con una mirada al índice de pobreza multidimensional que también incluya la posibilidad de proyectos de autogestión para superar su condición de pobreza.

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLECENTES CON PARALISIS CEREBRAL

Se aprobó el predictamen del PL 3235/2022-CR, propuesta que garantiza la evaluación y actuación inmediata, para la protección de los niños y adolescentes con parálisis cerebral, presentado por la legisladora Marleny Portero (AP).

La legisladora Portero López explicó que su propuesta pretende dar el marco legal para la debida evaluación y actuación inmediata de las personas con parálisis cerebral, poniendo un énfasis en la protección de la salud de los niños y adolescentes y la asistencia social necesaria.

La parálisis cerebral es la condición física producto de un conjunto de trastornos que afectan el control del movimiento y la postura, que produce una limitación de la actividad potencialmente cerebral. Es un grupo de trastornos crónicos permanentes debido a una lesión o defecto en el desarrollo del cerebro inmaduro, lesiones que se producen al comienzo de la gestación o entre los 3 y 5 años de vida.

Es necesario que en el país tomemos conciencia sobre la parálisis cerebral. Se propone declarar el primer jueves de cada mes de octubre, de cada año “Día nacional de la toma de conciencia sobre la Parálisis Cerebral», con el objetivo de crear una conciencia y comunicar a la sociedad sobre la situación y necesidades de las personas con discapacidad severa por parálisis cerebral, con énfasis en los niños y adolescentes, sostuvo Portero López.