Vizcarra: Población debe pronunciarse por cuatro reformas

Piden al Congreso no juntar preguntas que irán a referéndum

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo hoy que la población tiene que pronunciarse en el referéndum por las cuatro reformas enviadas al Congreso, al que pidió aprobar las propuesta del Ejecutivo en el plazo comprometido y sin desnaturalizarlas.

“La población quiere pronunciarse sobre las cuatro reformas, por ahí dicen que quieren juntar bicameralidad con la no reelección, yo estoy de acuerdo con las dos cosas, por eso lo he planteado al Congreso”, sostuvo .

Sin embargo, dijo que no se pueden juntar la bicameralidad con la no reelección porque algunas personas pueden no estar de acuerdo con una de ellas y no se podrá conocer su opinión al momento de ser sometidas a consulta popular.

El Ejecutivo, precisó, respeta la opinión de quienes están en desacuerdo con volver a la bicameralidad, pero estima que es mejor tener dos cámaras, una que de las leyes y la otra que revise y corrija, con el mismo presupuesto que tiene el Congreso actual.

“Les decimos, con el respeto que se merece el Congreso, la propuesta es con cuatro reformas y el referéndum debe ser con cuatro preguntas, he escuchado que hay alguna propuesta para que dos reformas se junten en una sola y pueda ser una sola pregunta, no estamos de acuerdo”, afirmó.

Indicó que, en el Parlamento, desde que se presentaron las cuatro reformas, hace un mes y medio, aprobó lo referido a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el financiamiento privado a los partidos políticos.

En ese sentido, dijo esperar que hasta este jueves 4 de octubre el Congreso apruebe las reformas pendientes sobre bicameralidad y no reelección inmediata, en el plazo comprometido.

“Pido con firmeza, pero también con el respeto, que no desnaturalicen, hemos pedido cuatro reformas y necesitamos que el pueblo se pronuncie sobre cuatro preguntas, estamos seguros que el jueves, que es el plazo máximo del Congreso, estén aprobadas y podamos con tranquilidad esperar la opinión de la gente”, apuntó.

Aseguró que no se debe tener miedo a la opinión de la ciudadanía que conoce de estos temas y expresa su respaldo a la lucha contra la corrupción, un objetivo nacional en su gobierno porque le quita recursos a las personas que menos tienen.

“Hay que combatir y luchar contra los corruptos, uno por uno hay que sacarlos del Estado y eso hay que hacerlo todos juntos”, afirmó.

Obras de saneamiento básico

El presidente Vizcarra llegó hasta el distrito de Quilcas, en Junín, donde entregó obra de saneamiento por cinco millones de soles y anunció el compromiso del Estado para financiar, con 16 millones de soles, obras para que el agua y desagüe beneficie a todo el distrito.

En esa región, asimismo sostuvo que su gobierno está trabajando en la construcción de instituciones educativas, carreteras y una planta de tratamiento de agua para Jauja.

(Fuente: Andina)

