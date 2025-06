Pleno del Congreso no alcanzó votos para nuevas elecciones el 2023 y reducción de mandato de presidenta de la República y congresistas

La propuesta de la Comisión de Constitución y Reglamento, no alcanzó los votos necesarios para modificar el período de mandato de la presidenta de la República, congresistas y establecer el proceso electoral de elecciones generales complementarias el 2023.

La votación de la representación nacional fue de 68 votos a en contra, 54 a favor y 2 abstenciones. Toda reforma constitucional requiere 87 votos en dos legislaturas.

Según la propuesta, en su disposición transitoria especial, señala que la presidenta de la República, en funciones a febrero de 2023, convoca a elecciones generales complementarias 2023, que se llevarán a cabo en diciembre de 2023. Concluye su mandato el 30 de abril de 2024, exceptuándose del periodo dispuesto en el artículo 112. El presidente de la República y los vicepresidentes electo en las elecciones generales complementarias 2023 completa el periodo constitucional 2021-2026. Prestan el juramento de ley y asume sus funciones el 1 de mayo de 2024, exceptuándose del plazo de la fecha establecida en el artículo 116, y culmina su mandato el 28 de julio de 2026.

Los congresistas de la República elegidos en las Elecciones Generales 2021 culminan su representación el 29 de abril de 2024, exceptuándose del plazo dispuesto en el artículo 90. Los congresistas de la República electos en las Elecciones Generales Complementarias 2023 asumen sus funciones el 30 de abril de 2024 y culminan su mandato el 26 de julio de 2026.”

DEBATE

Parlamentarios de diferentes bancadas tuvieron opiniones en contra y a favor de la propuesta de la Comisión de Constitución, sobre un nuevo texto sustitutorio del proyecto de ley de reforma constitucional de recorte presidencial y congresal, el cual plantea un proceso electoral en diciembre de este año.

El congresista José Cueto Aservi (RP) afirmó que la constitución no estipula el adelanto de elecciones como una alternativa, por lo cual no apoyará con su voto al texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Resaltó que los cambios que requiere la Carta Magna, deben realizar por medio de reformas aprobadas por el Congreso de la República, no a través de una Asamblea Constituyente. Su compañero de bancada, Javier Padilla Romero (RN) hizo un llamado a los manifestantes a deponer sus acciones y a la reflexión, ya que “su lucha no tiene sentido”.

Por su parte, el legislador Paul Gutiérrez Ticona (BMCN) expresó que la propuesta no atiende los pedidos ciudadanos de quienes se encuentran manifestándose en diversas partes del país. En el mismo sentido, German Tacuri Valdivia (BMCN) y Katy Ugarte (BMCN) solicitaron incorporar en la norma la implementación de un referéndum para instalar una Asamblea Constituyente, además de adelantar las elecciones generales al 2023.

En otro momento del debate, el parlamentario Edwin Martínez Talavera (AP) mostró su respaldo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y los ministros de Defensa e Interior, por las decisiones asumidas para detener los actos de violencia que se presentaban en el país. Además, señaló la necesidad de eliminar los contratos ley de la Constitución. Su correligionaria Silvia Monteza Facho (AP) solicitó a la representación nacional votar a favor del texto sustitutorio, ya que las manifestaciones no han cesado y urge la toma de decisiones.

Durante su participación, el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (FP) hizo un llamado a los demás grupos políticos a deponer ciertos intereses y expectativas particulares, para aprobar el texto presentado y superar de esta manera la crisis que afronta el país. Asimismo, enumeró los logros realizados por el actual Congreso de la República, como la elección de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional, el nombramiento del personal CAS y la delimitación de los parámetros para que el Poder Ejecutivo presente Cuestiones de Confianza.

En el mismo sentido, el legislador Cesar Revilla Villanueva (FP) felicitó el trabajo realizado por los integrantes de la Comisión de Constitución, por escuchar a todos los grupos parlamentarios, al Poder Ejecutivo y a diversos especialistas, con el objetivo de presentar un texto sustitutorio que busca un consenso entre todas las fuerzas políticas, por lo cual solicitó votar a favor de la iniciativa.

El congresista José Luna Gálvez (PP) indicó que el grupo parlamentario que conforma aún evalúa como votarán sus integrantes, ya que es necesario otorgar una solución a la actual inestabilidad política y económica. Su compañera de bancada, Digna Calle Lobatón, destacó que la fórmula legal presentada no satisface el pedido de la población y permite la reelección de los actuales parlamentarios.

La legisladora Nelci Heidinger (APP) expresó su respeto a las manifestaciones, pero también su rechazo a los actos de violencia. Por su parte, Roberto Chiabra (APP), indicó que los esfuerzos realizados por el Poder Legislativo no son valorados por la población, producto de la campaña de desprestigio realizada por el ex presidente Pedro Castillo, durante el desarrollo de los consejos de ministros descentralizados que realizó.

El congresista Arturo Alegría García (FP) preguntó a sus colegas “del frente”, en alusión a las bancadas de Perú Libre y otras, que digan en qué país una Asamblea Constituyente ha resuelto los problemas de un país. Y no lo saben, se respondió, porque no hay uno solo.

“Lo que sí resuelve problemas son las iniciativas legislativas que, con responsabilidad, deberían presentar las bancadas”, reflexionó.

Seguidamente, el parlamentario Alfredo Azurín Loayza (SP) manifestó que algunos congresistas “han tirado a la basura la Constitución”, “ya no sé qué pensar de ellos, han claudicado. ¿Cuál es la prisa para adelantar las elecciones?, se preguntó. “Jure defender a mi país, y eso es lo que voy a hacer”, concluyó.

Por su parte, el legislador Enrique Wong Pujada (PP) recordó que en diversas sesiones plenarias se han logrado buenas votaciones con algunas iniciativas legislativas. “No todo es negativo”, y eso significa que se puede dialogar”.

Inmediatamente, Kira Alcarraz Agüero (PP) dijo que vamos de mal en peor con cada texto sustitutorio que se presenta. Seamos conscientes de las encuestas y de la voz del pueblo, señaló. Aunque mostró sus dudas de que se logre un texto idóneo pues cada quien, acá, piensa en su partido, y se preguntó quién piensa en el pueblo.

“Aquí debe haber sacrificio y entrega por ellos. Vayámonos, pero con dignidad y con la frente alta”, sostuvo.

Luego, Norma Yarrow Lumbreras (AvP) manifestó que en un momento se dijo que no podíamos quedarnos hasta el 2026, pero en este texto sustitutorio se observa poca voluntad del presidente de la Comisión de Constitución para llegar a consensos, sin ninguna reforma y abrirle la puerta a un referéndum.

“¿Qué cosa se está buscando con esta inestabilidad? Es irresponsable lo que está pasando en este tiempo”. Si no hay reformas, y no se pone un condado para el referéndum, dijo, va a votar en contra.

A su turno, el parlamentario Héctor Acuña Peralta (NoA) enfatizó el hecho de que ya “es hora de definiciones, sin trampas, juguemos limpio por el bien del país. Elecciones adelantas con reformas mínimas”, ya que con las mismas reglas continuará la crisis.

El congresista Jaime Quito Sarmiento (PL) expuso que la reconsideración (de la votación de la esta reforma constitucional) era para ver lo que se olvidaron: la reelección. “Que no nos mientan, de que aquí lo único que están haciendo es garantizar que Dina Boluarte se quede. Y ella tiene que renunciar”, expresó.

Inmediatamente, Waldemar Cerrón Rojas (PL) señaló que, hoy, este pueblo ignorado se está haciendo escuchar en las calles, “y nosotros no queremos atender sus demandas. Tarde o temprano los cambios se van a dar, y las constituciones se cambian también”.

El parlamentario Américo Gonza Castillo (PL) dijo que las protestas encarnan las reivindicaciones históricas de desigualdad que, año tras año, no se han podido solucionar, y esto es producto de 300 años de colonialismo, de saqueo de nuestras riquezas, y que los gobiernos de turno no han sabido solucionar.

Por su parte, Elvis Vergara Mendoza (AP) dijo que tenemos que recordar que hemos venido a representar a la población que nos ha elegido y no necesariamente a los que están protestando. El Perú no son solo ellos, el Perú somos nosotros, el Perú somos todos. El Perú es diverso. El Perú de Lima, no es el Perú del sur del país. Debe quedar claro.

“Pero también debe quedar claro que un adelanto de elecciones no va a solucionar los problemas del sur del país. Se va a continuar con este círculo vicioso. Esa no es la solución, y debemos entenderla”, precisó.

Luego, Isabel Cortez Aguirre (CD-JP) insistió en que ella juró por una Asamblea Constituyente porque ese es un pedido de la población. Es el momento de llegar a un consenso, de qué es lo mejor para el país. Qué es lo que piden los peruanos en las calles: un referéndum, una Asamblea Constituyente, y que se vaya la señora Dina Boluarte.

A su turno, Rosío Torres Salinas (APP) manifestó que en este debate se escucha de todo, dicen que el Congreso es el último bastión de la democracia; sin embargo, vivimos una convulsión social. Pidió que el ejecutivo emprenda las políticas públicas que requiere el país. “Debemos poner en agenda escuchar al pueblo en algún momento. Tres días debate y no podemos avanzar”, resaltó.

El congresista Edgard Tello Montes (BMCN) expuso que el ejemplo que el Ejecutivo debe dar a la población es que Dina Boluarte renuncie, que sería la manera más rápida para ir a elecciones. Acusó de dictadores a los congresistas que no aceptan la posibilidad de un referéndum para una Asamblea Constituyente.

A su vez, Roberto Sánchez Palomino (CD-JP) se preguntó a qué nos ha conducido esta crisis y guerra por el poder iniciado hace 18 meses. Acaso no hubiera sido mejor el consenso, dialogo y la tregua política que se invocó oportunamente, y que nunca quiso agendar la mayoría congresal, se respondió.

Guillermo Bermejo Rojas (PD), señaló que la población pide adelanto de elección y un referéndum para una nueva Constitución. «No somos sólo los de la izquierda, sino también los congresistas de otras ideologías quieren escuchar al pueblo», señaló. Kelly Portalatino Ávalos (PL), rechazó la propuesta de la Comisión de Constitución, y pidió la consulta al pueblo para un referéndum. “No podemos dar la espalda al pueblo y no blindamos a un gobierno y que el pueblo quiere que se vaya la presidenta Dina Baluarte», dijo.

El legislador Héctor Valer (SP), indicó que todos deben irse, pero que se respete las leyes, que se respeten las reformas constitucionales. El congresista Carlos Anderson Ramírez (NA), señaló que se debe proponer la votación para una nueva Constitución. Su colega Sigrid Bazán Narro (JP), pidió la renuncia de la presidenta de la República, Dina Baluarte, además duda que el Congreso apruebe reformas en favor del pueblo.

La legisladora Rosselli Amuruz Dulanto de Avanza País, hizo un llamado a la población para que se realice una marcha pacífica. «La Constitución avala a una marcha pacífica y no de marchas delincuenciales» dijo.

El congresista Hamlet Echevarría Rodríguez (PD) dijo que no se debe dar la espalda al pueblo y pidió que se adelante las elecciones con una consulta sobre una nueva Constitución.

La legisladora Elizabeth Medina Hermosilla (BM) señaló que no tiene sentido debatir la propuesta porque, según dijo, el pueblo quiere la renuncia de la presidenta de la República, Dina Baluarte y congresistas.

Ruth Luque Ibarra (CD) recordó que la propuesta de adelanto de elecciones en diciembre no tiene consenso y si nos interesa recuperar la paz y que renuncie Dina Baluarte. El congresista Oscar Zea Choquechambi (NA) pidió que paren las marchas y muertes de la población.

El congresista Alfredo Pariona Sinche (PL) se mostró en contra de la propuesta de la Comisión de Constitución y propuso una Asamblea Constituyente. Karol Paredes Fonseca (AP), señaló que existe responsabilidad del Legislativo y Ejecutivo y que debe haber reflexión en favor de la población.

Nieves Limachi Quispe (PD), dijo que se debe encontrar una salida democrática en favor del pueblo. La congresista Margot Palacios Huamán (PL) sostuvo que se debe escuchar al pueblo sobre el adelanto de elecciones y un referéndum.

Alex Flores Ramírez (PL) dijo que la propuesta no soluciona las demandas de la población. Raúl Doroteo Carbajo (AP) propuso una solución a través del diálogo para solucionar la crisis en beneficio del país. Francis Paredes Castro (BM) se mostró en contra de la propuesta y solicitó que se debe conversar con todas las bancadas para encontrar un consenso.

Edward Málaga Trillo (NA) dijo que, para votar a favor, debe haber algo convincente en la propuesta. Patricia Juárez Gallegos (FP) señaló que lo planteado por el presidente de la Comisión de Constitución es una necesidad impostergable que no es otra cosa que la paz. «Fuerza Popular como grupo político tiene una demostrada historia de plantear ejecutar y lograr solución a los grandes problemas de la población peruana. Nadie puede negar que la estabilidad económica y reducción de la pobreza de décadas y especialmente la lucha contra el terrorismo con el sello de nuestro grupo político», afirmó.

María Acuña Peralta (APP) invocó a los congresistas a que depongan sus intereses personales para llegar a un acuerdo y votar en favor del país. Lady Camones Soriano (APP), lamentó que sus colegas no hayan defendido la institucionalidad del Congreso.